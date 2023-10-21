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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

В Ростове неизвестные расстреляли вывеску на фасаде автомойки из автомата

Вооруженных людей заметили в Ростове на Западном

21 октября 2023, 14:23
Фото: 1MI
В Ростове неизвестные расстреляли вывеску на фасаде автомойки из автомата

В Ростове неизвестные расстреляли вывеску автомойку из автомата

В Ростове на Западном жилом массиве заметили вооруженных людей, об этом сообщил местный Telegram-канал.

В субботу, 21 октября, Telegram-канал «Чё по Ростову» рассказал, что полицейские проверяют информацию о стрельбе в Железнодорожном районе города.

По предварительным данным, на ЗЖМ у автомойки на улице 2-й Баррикадной, 30 заметили неизвестных мужчин, якобы расстрелявших вывеску из предмета, напоминающего АК-47. Очевидцы рассказали, что после стрельбы вандалы сели в черный автомобиль Mitsubishi Lancer и скрылись с места происшествия.

Ростовчане сообщили стрельбе ночью в центре города
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Журналисты запросили комментарий в пресс-службе донской полиции, однако даже спустя час ответа не поступило. Данные уточняются, информация будет обновляться по мере появления официальных комментариев.

Ранее ростовчане сообщили о стрельбе и ночных танцах в центре города.

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