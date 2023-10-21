Вооруженных людей заметили в Ростове на Западном

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
В субботу, 21 октября, Telegram-канал «Чё по Ростову» рассказал, что полицейские проверяют информацию о стрельбе в Железнодорожном районе города.
По предварительным данным, на ЗЖМ у автомойки на улице 2-й Баррикадной, 30 заметили неизвестных мужчин, якобы расстрелявших вывеску из предмета, напоминающего АК-47. Очевидцы рассказали, что после стрельбы вандалы сели в черный автомобиль Mitsubishi Lancer и скрылись с места происшествия.
Журналисты запросили комментарий в пресс-службе донской полиции, однако даже спустя час ответа не поступило. Данные уточняются, информация будет обновляться по мере появления официальных комментариев.
Ранее ростовчане сообщили о стрельбе и ночных танцах в центре города.