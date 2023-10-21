Вооруженных людей заметили в Ростове на Западном

По предварительным данным, на ЗЖМ у автомойки на улице 2-й Баррикадной, 30 заметили неизвестных мужчин, якобы расстрелявших вывеску из предмета, напоминающего АК-47. Очевидцы рассказали, что после стрельбы вандалы сели в черный автомобиль Mitsubishi Lancer и скрылись с места происшествия.