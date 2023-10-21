В Ростове объявили об исчезновении начальника отдела управления торговли Исаева

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Напомним, на днях появились слухи о том, что якобы чиновник городской администрации Дмитрий Исаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и хищении чужого имущества.
Уже в субботу, 21 октября, портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники в силовых структурах объявил, что Исаев исчез из поля зрения правоохранителей. Информатор утверждает, что после возбуждения уголовного дела мужчина «куда-то пропал», и силовики были вынуждены отправиться на поиски подозреваемого в мошенничестве. Вместе с Исаевым фигурантом уголовного дела проходит экс-глава администрации Ленинского района Ростова Константин Тихонов.
Обращаем внимание, что данные об этом официально не подтвердились, информация проверяется.
Ранее сообщалось, что в Ростове задержали замглавы администрации Советского района Сергея Плющева.