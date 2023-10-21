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Posted Сегодня, 17:52

Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

В Ростове объявили об исчезновении начальника отдела управления торговли Исаева

В Ростове объявили об исчезновении начальника отдела управления торговли Исаева

21 октября 2023, 17:52
Фото: Midjourney
В Ростове объявили об исчезновении начальника отдела управления торговли Исаева

Полиция ищет начальника отдела управления торговли Ростова Дмитрия Исаева

В Ростове начальник одного из отделов управления торговли Дмитрий Исаев подался в бега, об этом заявили местные СМИ.

Напомним, на днях появились слухи о том, что якобы чиновник городской администрации Дмитрий Исаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и хищении чужого имущества.

На начальника отдела в управлении торговли Ростова завели уголовное дело
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Уже в субботу, 21 октября, портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники в силовых структурах объявил, что Исаев исчез из поля зрения правоохранителей. Информатор утверждает, что после возбуждения уголовного дела мужчина «куда-то пропал», и силовики были вынуждены отправиться на поиски подозреваемого в мошенничестве. Вместе с Исаевым фигурантом уголовного дела проходит экс-глава администрации Ленинского района Ростова Константин Тихонов.

Обращаем внимание, что данные об этом официально не подтвердились, информация проверяется.

Ранее сообщалось, что в Ростове задержали замглавы администрации Советского района Сергея Плющева.

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