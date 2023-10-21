В Ростове объявили об исчезновении начальника отдела управления торговли Исаева

Уже в субботу, 21 октября, портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники в силовых структурах объявил, что Исаев исчез из поля зрения правоохранителей. Информатор утверждает, что после возбуждения уголовного дела мужчина «куда-то пропал», и силовики были вынуждены отправиться на поиски подозреваемого в мошенничестве. Вместе с Исаевым фигурантом уголовного дела проходит экс-глава администрации Ленинского района Ростова Константин Тихонов.