В Ростове сбили вражеский объект, а донским рекам угрожает американский окунь

Инициативная группа жильцов начала сбор подписей после того, как в популярном месте отдыха на улице Зеленой, 2А «вырос» забор. Участок, который, по словам ростовчан, относится к зоне городского леса, оказался частной собственностью, и владелец уже начал готовить землю для начала строительства — нанял рабочих для вырубки деревьев.