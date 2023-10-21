В Ростове сбили вражеский объект, а донским рекам угрожает американский окунь

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
В субботу, 21 октября, стало известно, что администрация Ростова начала проверку из-за обращений горожан, жалующихся на установку забору и возможную вырубку деревьев на улице Зеленой.
Инициативная группа жильцов начала сбор подписей после того, как в популярном месте отдыха на улице Зеленой, 2А «вырос» забор. Участок, который, по словам ростовчан, относится к зоне городского леса, оказался частной собственностью, и владелец уже начал готовить землю для начала строительства — нанял рабочих для вырубки деревьев.
Местные жители выступили категорически против строительства чего-либо в зоне для прогулок и отдыха и обратились в администрацию. Сейчас власти начали проверку информации об инциденте и направили владельцу земли уведомление о запрете на снос зеленых насаждений и строительство капитальных объектов на спорном участке.
Донские ученые объявили о нашествии американского золотого окуня, наводнившего реки Ростовской области осенью 2023 года.
По словам специалистов ЮНЦ РАН, рыбу завезли в Европу два века назад, и сейчас ученым точно известно, что эти рыбы относятся к одному из самых агрессивных и опасных видов рыб, опасных для донских водоемов.
Золотые окуни быстро привыкают к новой среде обитания и начинают активно размножаться, поедая все от ракообразных и личинок насекомых до молоди других рыб, что приводит к сокращению популяции местных видов водных обитателей.
При этом одиноких особей окуня стали замечать в водоемах Ростовской области этим летом, уже в сентябре рыбы стали сбиваться в стаи.
«14 октября 2023 года солнечный окунь был замечен в районе Кумженской рощи, где ранее в уловах не отмечался», — сообщили ученые ЮНЦ РАН газете «Молот».
Главной новостью дня в Ростовской области стала успешная работа систем ПВО, военным удалось успешно защитить воздушное пространство в небе над городом.
Днем 21 октября от ростовчан стали поступать сообщения о пугающем грохоте в небе, который слышали в разных районах города. В небе появились инверсионные следы, которые подтвердили догадки ростовчан о том, что военные сбили НЛО.
Уже спустя некоторое время губернатор Ростовской области подтвердил догадки дончан и объявил, что системы ПВО уничтожили воздушную цель.
Однако спустя час раздались еще два звука взрыва.
Донские власти призвали жителей региона быть осторожными и не публиковать никакой информации о возможном месте расположения ПВО, чтобы регион продолжал оставаться в безопасности под защитой систем воздушной обороны.
Никакой информации об ущербе или пострадавших в результате падения воздушных целей не поступало.