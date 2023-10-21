В Ростове запретили вырубку городского леса и застройку рядом со старым аэропортом

Напомним, в начале рабочей недели стало известно, что жители Первомайского района Ростова начали сбор подписей, чтобы предотвратить, по их мнению, незаконный снос деревьев в зоне городского леса под застройку участка на улице Зеленой. Земля оказалась в частной собственности, ее обнесли забором и стали готовить под вырубку деревьев.