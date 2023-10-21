В Ростове запретили вырубку городского леса и застройку рядом со старым аэропортом

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Напомним, в начале рабочей недели стало известно, что жители Первомайского района Ростова начали сбор подписей, чтобы предотвратить, по их мнению, незаконный снос деревьев в зоне городского леса под застройку участка на улице Зеленой. Земля оказалась в частной собственности, ее обнесли забором и стали готовить под вырубку деревьев.
Однако уже в пятницу, 20 октября, в администрации Ростова объявили, что из-за коллективного обращения горожан начали проверку по факту установки ограждения на улице Зеленой, 2А. Власти выясняют, почему и для чего собственник установил ограждение на участке.
«Собственнику земельного участка направлено уведомление о недопустимости сноса зеленых насаждений и начала какого-либо строительства на данной территории», — сказано в сообщении.
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