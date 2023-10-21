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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В ростовском зоопарке с начала 2023 года родились кенгуру, капибары и пони

В ростовском зоопарке с начала 2023 года родились кенгуру, капибары и пони

21 октября 2023, 13:55
Фото: pxhere.com
В ростовском зоопарке с начала 2023 года родились кенгуру, капибары и пони

В зоопарке Ростова у 65 видов животных в 2023 году появились детеныши

В Ростовском-на-Дону зоопарке рассказали, что в 2023 году у более чем 60 видов животных появились детеныши, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Interfax-Юг» со ссылкой на пресс-службу Ростовского-на-Дону зоопарка объявил, что за период с января по сентябрь 2023 года 65 видов животных дали потомство.

Большая часть детенышей родилась у 58 видов позвоночных животных, еще потомство появилось у семи видов беспозвоночных. Так родителями стали кенгуру Беннета, нильские крыланы, капибары, байбаки, мары, шетлендский пони, такин-мишми, верблюды, гуанако, лебеди, филины, сурикаты и другие представители животного мира.

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Кроме того, в учреждении заявили, что в 2023 году в число подопечных зоопарка добавились новые виды аквариумных рыб с танцующей креветкой, африканские страусы, лоси и козы Камори. В ближайшие месяцы в зоопарк доставят каракалов.

Ранее в зоопарке умер 51-летний бегемот-долгожитель.

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