В ростовском зоопарке с начала 2023 года родились кенгуру, капибары и пони

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Портал «Interfax-Юг» со ссылкой на пресс-службу Ростовского-на-Дону зоопарка объявил, что за период с января по сентябрь 2023 года 65 видов животных дали потомство.
Большая часть детенышей родилась у 58 видов позвоночных животных, еще потомство появилось у семи видов беспозвоночных. Так родителями стали кенгуру Беннета, нильские крыланы, капибары, байбаки, мары, шетлендский пони, такин-мишми, верблюды, гуанако, лебеди, филины, сурикаты и другие представители животного мира.
Кроме того, в учреждении заявили, что в 2023 году в число подопечных зоопарка добавились новые виды аквариумных рыб с танцующей креветкой, африканские страусы, лоси и козы Камори. В ближайшие месяцы в зоопарк доставят каракалов.
Ранее в зоопарке умер 51-летний бегемот-долгожитель.