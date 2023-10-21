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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Ростовской области изменится расписание четырех электричек с 31 октября

В Ростовской области изменится расписание четырех электричек с 31 октября

21 октября 2023, 10:27
Фото: 1MI
В Ростовской области изменится расписание четырех электричек с 31 октября

В Ростовской области отменили поезда «Ростов-Лихая» до 4 ноября

В Ростовской области из-за ремонта изменили расписание электричек, курсирующих между Ростовом-на-Дону и станцией «Лихая», подробности рассказали в пресс-службе Минтранспорта региона.

Недавно донские власти объявили о проведении работ по капитальному ремонту одного из железнодорожных перегонов, сейчас в план работ добавили ремонт путей на станции «Лесостепь». Рабочие будут заниматься ремонтом путей с 31 октября по 3 ноября, всего четыре дня, на период проведения работ планируется полностью отменить движение поездов направления Ростов — Лихая.

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В ведомстве уточнили, что речь идет о поездах № 6667 и 6155 «Ростов — Лихая», которые отправляются на север Ростовской области в 06.09 и 18.34 мск, и поездах № 6164 и 6156 «Лихая — Ростов», которые прибывают в донскую столицу ранним утром и в 19.14 мск.

Информацию о новом расписании жители Ростовской области могут уточнить на сайте и в мобильном приложении «РЖД» или по телефону 8(800)-775-00-00.

Ранее стало известно, куда дончане могут отправиться в путешествие на поезде без больших затрат на отдых.

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