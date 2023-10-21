В Ростовской области изменится расписание четырех электричек с 31 октября

Недавно донские власти объявили о проведении работ по капитальному ремонту одного из железнодорожных перегонов, сейчас в план работ добавили ремонт путей на станции «Лесостепь». Рабочие будут заниматься ремонтом путей с 31 октября по 3 ноября, всего четыре дня, на период проведения работ планируется полностью отменить движение поездов направления Ростов — Лихая.