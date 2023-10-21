В Ростовской области изменится расписание четырех электричек с 31 октября

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Недавно донские власти объявили о проведении работ по капитальному ремонту одного из железнодорожных перегонов, сейчас в план работ добавили ремонт путей на станции «Лесостепь». Рабочие будут заниматься ремонтом путей с 31 октября по 3 ноября, всего четыре дня, на период проведения работ планируется полностью отменить движение поездов направления Ростов — Лихая.
В ведомстве уточнили, что речь идет о поездах № 6667 и 6155 «Ростов — Лихая», которые отправляются на север Ростовской области в 06.09 и 18.34 мск, и поездах № 6164 и 6156 «Лихая — Ростов», которые прибывают в донскую столицу ранним утром и в 19.14 мск.
Информацию о новом расписании жители Ростовской области могут уточнить на сайте и в мобильном приложении «РЖД» или по телефону 8(800)-775-00-00.
Ранее стало известно, куда дончане могут отправиться в путешествие на поезде без больших затрат на отдых.