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Один человек пострадал в аварии с 14-летним байкером в Ростовской области

В Шахтах 14-летний байкер попал в больницу после ДТП

21 октября 2023, 05:58
Фото: 1MI

Один человек пострадал в аварии с 14-летним байкером в Ростовской области

В Ростовской области произошла авария с мотоциклом, которым управлял подросток, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в Шахтах на улице Дачной. Водитель «Лады Калина» во время поворота не стала пропускать мотоцикл, что привело к столкновению.

Оказалось, что байком управлял 14-летний подросток, который получил травмы. Его доставили в больницу.

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«В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии», — уточнили в управлении. О состоянии пострадавшего на данный момент информации нет.

Ранее девушка погибла в ДТП в Ростове из-за пьяного водителя за рулем. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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