В Шахтах 14-летний байкер попал в больницу после ДТП

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Происшествие случилось в Шахтах на улице Дачной. Водитель «Лады Калина» во время поворота не стала пропускать мотоцикл, что привело к столкновению.
Оказалось, что байком управлял 14-летний подросток, который получил травмы. Его доставили в больницу.
«В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии», — уточнили в управлении. О состоянии пострадавшего на данный момент информации нет.
Ранее девушка погибла в ДТП в Ростове из-за пьяного водителя за рулем. Материал на эту тему читайте по ссылке.