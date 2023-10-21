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Published Сегодня, 09:51

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В старом аэропорте Ростова позволили строить небоскребы высотой до 50 этажей

В старом аэропорте Ростова позволили строить небоскребы высотой до 50 этажей

21 октября 2023, 09:51
Фото: Midjourney
В старом аэропорте Ростова позволили строить небоскребы высотой до 50 этажей

В старом аэропорте Ростова появятся 50-этажные высотки

В Ростове на территории старого аэропорта разрешили возвести 50-этажные здания, сведения об этом появились на портале правительства Ростовской области.

В начале рабочей недели, 17 октября, на портале правительства Ростовской области появился проект изменений, которые планируют внести в решение о комплексном развитии территории нежилой застройки, расположенной в границах муниципальных образований «Город Ростов-на-Дону» и «Аксайское городское поселение».

Фото: donland.ru

Так в новой редакции документа указано, что в зоне жилой застройки увеличат максимальные показатели этажности застройки. Если раньше предельный показатель для этих зон застройки составлял 32 этажа, то теперь в нижней части документа сделали сноску о допустимости построек высотой 50 этажей, если речь идет о доминантных объектах повышенной этажности по отношению к фоновой застройке. При этом плотность застройки должна составлять не более 19 тысяч квадратных метров на гектар, минимальный процент озеленения для зоны жилой застройки зафиксировали на отметке 20%.

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Ранее власти объявили, что на территории старого аэропорта Ростова появится храм высотой 20 этажей.

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