В старом аэропорте Ростова позволили строить небоскребы высотой до 50 этажей

Так в новой редакции документа указано, что в зоне жилой застройки увеличат максимальные показатели этажности застройки. Если раньше предельный показатель для этих зон застройки составлял 32 этажа, то теперь в нижней части документа сделали сноску о допустимости построек высотой 50 этажей, если речь идет о доминантных объектах повышенной этажности по отношению к фоновой застройке. При этом плотность застройки должна составлять не более 19 тысяч квадратных метров на гектар, минимальный процент озеленения для зоны жилой застройки зафиксировали на отметке 20%.