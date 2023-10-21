В Таганроге под окнами многоэтажки нашли труп молодой женщины

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
20 октября в Таганроге 27-летняя женщина выпала из окна и разбилась насмерть.
По информации канала тело Анастасии К. нашли возле подъезда здания.
Предположительно, она выпала из окна своей квартиры, которая находится на седьмом этаже. Медики, приехавшие на место происшествия, не смогли спасти ее. Травмы, полученные при падении, были несовместимы с жизнью, передает Dondау.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства смерти молодой женщины.
У погибшей осталось двое детей, которым два года и шесть лет.
Ранее ростовчанин пытался выпрыгнуть из окна общежития, отбиваясь от соседей отверткой.