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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Мать двоих детей выпала из окна в Таганроге

В Таганроге под окнами многоэтажки нашли труп молодой женщины

21 октября 2023, 17:03
Фото: 1MI
Мать двоих детей выпала из окна в Таганроге

Мать двоих детей выпала из окна в Таганроге

В Таганроге 27-летняя мать двоих детей выпала с седьмого этажа и погибла, сообщают СМИ.

20 октября в Таганроге 27-летняя женщина выпала из окна и разбилась насмерть.

По информации канала тело Анастасии К. нашли возле подъезда здания.

Предположительно, она выпала из окна своей квартиры, которая находится на седьмом этаже. Медики, приехавшие на место происшествия, не смогли спасти ее. Травмы, полученные при падении, были несовместимы с жизнью, передает Dondау.

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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства смерти молодой женщины.

У погибшей осталось двое детей, которым два года и шесть лет.

Ранее ростовчанин пытался выпрыгнуть из окна общежития, отбиваясь от соседей отверткой.

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