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Published Сегодня, 12:14

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Updated Сегодня, 12:16

Власти Ростовской области призвали дончан не помогать врагам находить ПВО

Власти Ростовской области призвали дончан не помогать врагам находить ПВО

21 октября 2023, 12:14
Фото: pxhere.com
Власти Ростовской области призвали дончан не помогать врагам находить ПВО

Власти Ростовской области просят дончан не выкладывать в Сеть видео работы ПВО

В Ростовской области жителей и СМИ призвали отказаться от публикации фото и видео работы ПВО в соцсетях, о причинах рассказали в пресс-службе донского правительства.

Напомним, 21 октября в Ростовской области зафиксировали работу систем ПВО. Воздушная цель была ликвидирована в небе над регионом в 14.10 мск. Однако к тому моменту в соцсетях и местных Telegram-каналах, появились сотни фото, видео и комментариев о том, где именно был замечен объект, район размещения систем ПВО и даже информация о траектории движения летающих объектов.

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Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова обратилась к представителя СМИ и местным жителям, призвав их не указывать в открытых источниках информацию о работе систем ПВО, а также не публиковать фото и видео, по которым легко определить места размещения средств обороны воздушного пространства.

«Выкладывая соответствующие видео в привязке к местности, вы помогаете врагам определить расположение установок ПВО», — обратилась к жителям Ростовской области Ирина Четвертакова.

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