Власти Ростовской области призвали дончан не помогать врагам находить ПВО

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Напомним, 21 октября в Ростовской области зафиксировали работу систем ПВО. Воздушная цель была ликвидирована в небе над регионом в 14.10 мск. Однако к тому моменту в соцсетях и местных Telegram-каналах, появились сотни фото, видео и комментариев о том, где именно был замечен объект, район размещения систем ПВО и даже информация о траектории движения летающих объектов.
Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова обратилась к представителя СМИ и местным жителям, призвав их не указывать в открытых источниках информацию о работе систем ПВО, а также не публиковать фото и видео, по которым легко определить места размещения средств обороны воздушного пространства.
«Выкладывая соответствующие видео в привязке к местности, вы помогаете врагам определить расположение установок ПВО», — обратилась к жителям Ростовской области Ирина Четвертакова.