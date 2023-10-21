Власти Ростовской области призвали дончан не помогать врагам находить ПВО

Напомним, 21 октября в Ростовской области зафиксировали работу систем ПВО. Воздушная цель была ликвидирована в небе над регионом в 14.10 мск. Однако к тому моменту в соцсетях и местных Telegram-каналах, появились сотни фото, видео и комментариев о том, где именно был замечен объект, район размещения систем ПВО и даже информация о траектории движения летающих объектов.