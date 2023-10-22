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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Трагические инциденты на водоемах в Ростовской области чаще всего происходят из-за употребления алкоголя и непогоды

Алкоголь и ветер: ростовские спасатели назвали главные причины трагедий на воде

22 октября 2023, 12:24
Фото: 1MI
Трагические инциденты на водоемах в Ростовской области чаще всего происходят из-за употребления алкоголя и непогоды

Ростовские спасатели назвали алкоголь главной причиной гибели рыбаков

Трагические инциденты на водоемах в Ростовской области чаще всего происходят из-за употребления алкоголя и непогоды, заявили в Ростовской областной поисково-спасательной службе.

Спасатели рассказали о главных причинах трагических инцидентов с участием рыбаков на водоемах Ростовской области. Чаще всего трагедии происходят из-за употребления рыбаками алкоголя. Также среди главных причин несчастных случаев — ветреная погода и отсутствие спасательного жилета.

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Реже трагические инциденты происходят из-за неисправности лодок. Также иногда рыбаки могут погибнуть, если отправились к водоему в темное время суток или в одиночку.

Спасатели попросили рыбаков внимательней готовится к рыбалкам и учитывать все факторы, которые могут привести к трагедии.

Ранее ростовчанам рассказали о профилактике бытовых пожаров и поведении на льду.

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