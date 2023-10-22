Алкоголь и ветер: ростовские спасатели назвали главные причины трагедий на воде

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Спасатели рассказали о главных причинах трагических инцидентов с участием рыбаков на водоемах Ростовской области. Чаще всего трагедии происходят из-за употребления рыбаками алкоголя. Также среди главных причин несчастных случаев — ветреная погода и отсутствие спасательного жилета.
Реже трагические инциденты происходят из-за неисправности лодок. Также иногда рыбаки могут погибнуть, если отправились к водоему в темное время суток или в одиночку.
Спасатели попросили рыбаков внимательней готовится к рыбалкам и учитывать все факторы, которые могут привести к трагедии.
Ранее ростовчанам рассказали о профилактике бытовых пожаров и поведении на льду.