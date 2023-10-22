Чиновников в Ростовской области хотят наказывать за неактивное строительство

В Ростовской области могут ввести ответственность для властей за неисполнение градостроительных планов. Депутат Госдумы Сергей Пахомов заявил ТАСС, что сейчас девелоперы по всей стране подстраиваются под планы муниципалитета. Тем временем региональные власти не всегда ответственно подходят к подготовке проектной документации.