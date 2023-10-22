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Published Сегодня, 14:14

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В Ростовской области и других регионов России хотят наказывать чиновников за медленные темпы строительства

Чиновников в Ростовской области хотят наказывать за неактивное строительство

22 октября 2023, 14:14
Фото: 1MI
В Ростовской области и других регионов России хотят наказывать чиновников за медленные темпы строительства
В Ростовской области и других регионов России хотят наказывать чиновников за медленные темпы строительства, сообщил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

В Ростовской области могут ввести ответственность для властей за неисполнение градостроительных планов. Депутат Госдумы Сергей Пахомов заявил ТАСС, что сейчас девелоперы по всей стране подстраиваются под планы муниципалитета. Тем временем региональные власти не всегда ответственно подходят к подготовке проектной документации.

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Пахомов добавил, что чиновники по-своему распоряжаются полномочиями. Порой они бездействуют в вопросах строительства, из-за чего тот или иной город или девелопер несут прямые и косвенные миллиардные убытки.

Ранее в Ростове запретили вырубку городского леса и застройку рядом со старым аэропортом.

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