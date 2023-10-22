Чиновников в Ростовской области хотят наказывать за неактивное строительство

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В Ростовской области могут ввести ответственность для властей за неисполнение градостроительных планов. Депутат Госдумы Сергей Пахомов заявил ТАСС, что сейчас девелоперы по всей стране подстраиваются под планы муниципалитета. Тем временем региональные власти не всегда ответственно подходят к подготовке проектной документации.
Пахомов добавил, что чиновники по-своему распоряжаются полномочиями. Порой они бездействуют в вопросах строительства, из-за чего тот или иной город или девелопер несут прямые и косвенные миллиардные убытки.
Ранее в Ростове запретили вырубку городского леса и застройку рядом со старым аэропортом.