Днем будет ясно и тепло в Ростове в воскресенье 22 октября

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В первой половине дня ростовчан предупредили, что на город опустится туман.
В дневные часы воздух в Ростове прогреется до +19 градусов. При этом южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-6 метров в секунду. На протяжении всего дня осадков не ожидается.
К вечеру станет чуть прохладнее. Температура воздуха составит от +13 до +15 градусов.
Напомним, 22 октября жители Ростовской области могли увидеть в небе метеорный поток Ориониды. Пик данного явления приходится на ночь с субботы на воскресенье, однако еще несколько дней после этого поток можно будет видеть.