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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Днем будет ясно, а вечером опустится туман в Ростове в воскресенье 22 октября

Днем будет ясно и тепло в Ростове в воскресенье 22 октября

22 октября 2023, 06:09
Фото: 1MI
Днем будет ясно, а вечером опустится туман в Ростове в воскресенье 22 октября
В воскресенье днем, 22 октября, в Ростове ожидается солнечная погода, сообщают метеорологи.

В первой половине дня ростовчан предупредили, что на город опустится туман.

В дневные часы воздух в Ростове прогреется до +19 градусов. При этом южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-6 метров в секунду. На протяжении всего дня осадков не ожидается.

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К вечеру станет чуть прохладнее. Температура воздуха составит от +13 до +15 градусов.

Напомним, 22 октября жители Ростовской области могли увидеть в небе метеорный поток Ориониды. Пик данного явления приходится на ночь с субботы на воскресенье, однако еще несколько дней после этого поток можно будет видеть.

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