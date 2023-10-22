Экс-министра здравоохранения Быковскую переведут в СИЗО Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Издание 1рнд со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах пишут, что арестованная на днях экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская будет этапирована из Кущевки в Ростов-на-Дону. Полгода своего ареста она проведет именно в ростовском СИЗО.
Сообщается, что туда же отправится и другой фигурант дела, экс-зам Быковской Станислав Беседовский. Срок его ареста составляет три месяца.
Этапирование подсудимых объяснили тем, что изолятор в Кущевской не предназначен для длительного содержания там.
Напомним, что Быковскую и Беседовского обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов. На крайнем заседании суда по громкому делу экс-чиновников судья решил отправить их под арест из-за возможного давления на свидетелей.