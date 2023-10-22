Экс-министра здравоохранения Быковскую переведут в СИЗО Ростова-на-Дону

Издание 1рнд со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах пишут, что арестованная на днях экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская будет этапирована из Кущевки в Ростов-на-Дону. Полгода своего ареста она проведет именно в ростовском СИЗО.