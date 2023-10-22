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Экс-министр здравоохранения региона Татьяна Быковская будет находиться под арестом в СИЗО Ростова-на-Дону

Экс-министра здравоохранения Быковскую переведут в СИЗО Ростова-на-Дону

22 октября 2023, 16:58
Фото: donland.ru
Экс-министр здравоохранения региона Татьяна Быковская будет находиться под арестом в СИЗО Ростова-на-Дону
Экс-министр здравоохранения региона Татьяна Быковская будет находиться под арестом в СИЗО Ростова-на-Дону, пишут СМИ.

Издание 1рнд со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах пишут, что арестованная на днях экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская будет этапирована из Кущевки в Ростов-на-Дону. Полгода своего ареста она проведет именно в ростовском СИЗО.

Сообщается, что туда же отправится и другой фигурант дела, экс-зам Быковской Станислав Беседовский. Срок его ареста составляет три месяца.

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Этапирование подсудимых объяснили тем, что изолятор в Кущевской не предназначен для длительного содержания там.

Напомним, что Быковскую и Беседовского обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов. На крайнем заседании суда по громкому делу экс-чиновников судья решил отправить их под арест из-за возможного давления на свидетелей.

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