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Published Сегодня, 18:17

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ФК "Ростов" одержал победу над "Ахматом" со счетом 3:0

ФК «Ростов» разгромил «Ахмат» со счетом 3: 0 на домашней арене

22 октября 2023, 18:17
Фото: ФК "Ростов"
ФК "Ростов" одержал победу над "Ахматом" со счетом 3:0
ФК «Ростов» одержал победу над «Ахматом» со счетом 3:0, игра проходила на «Ростов-Арене».

Подопечные Валерия Карпина одержали победу над «Ахматом» на домашнем матче. Игра завершилась со счетом 3:0.

Первый гол в копилку ростовчан на 34-й минуте принес Егор Голенков. Далее успешное пенальти на 41-й минуте смог реализовать Максим Осипенко. Закрепил победу ростовчан Мохаммад Мохеби на 53-ей минуте.

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Однако «Ростов» все еще остается лишь на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч ростовской команды состоится 28 октября с «Локомотивом».

Ранее президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал возможный уход из клуба Валерия Карпина.

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