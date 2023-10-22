ФК «Ростов» разгромил «Ахмат» со счетом 3: 0 на домашней арене

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Подопечные Валерия Карпина одержали победу над «Ахматом» на домашнем матче. Игра завершилась со счетом 3:0.
Первый гол в копилку ростовчан на 34-й минуте принес Егор Голенков. Далее успешное пенальти на 41-й минуте смог реализовать Максим Осипенко. Закрепил победу ростовчан Мохаммад Мохеби на 53-ей минуте.
Однако «Ростов» все еще остается лишь на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
Следующий матч ростовской команды состоится 28 октября с «Локомотивом».
Ранее президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал возможный уход из клуба Валерия Карпина.