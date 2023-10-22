«Глаз бога» почудился в небе жителям Ростова

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Минувшим вечером в небе над Ростовом было достаточно облачно. На Западном облака образовали в небе своеобразную воронку. Особо впечатлительным ростовчанам показалось, что это «глаз бога» или «небесный нимб».
Более реалистично смотрящие на мир горожане написали, что это всего лишь необычное природное явление. К тому же в небе над городом в тот день работала система ПВО. Возможно, она повлияла на разряженность на небе.
Ранее жители Каменска-Шахтинского природное явление гало спутали со знаками свыше.