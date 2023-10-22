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Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Жители Ростова назвали скопление облаков "глазом бога"

«Глаз бога» почудился в небе жителям Ростова

22 октября 2023, 18:26
Фото: Вконтакте "Ростов Главный"
Жители Ростова назвали скопление облаков "глазом бога"
Жители Ростова назвали скопление облаков «глазом бога», пост с необычным природным явлением появился в сообществе «Ростов Главный».

Минувшим вечером в небе над Ростовом было достаточно облачно. На Западном облака образовали в небе своеобразную воронку. Особо впечатлительным ростовчанам показалось, что это «глаз бога» или «небесный нимб».

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Более реалистично смотрящие на мир горожане написали, что это всего лишь необычное природное явление. К тому же в небе над городом в тот день работала система ПВО. Возможно, она повлияла на разряженность на небе.

Ранее жители Каменска-Шахтинского природное явление гало спутали со знаками свыше.

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