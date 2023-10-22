Итоги недели: в Ростове встречали Путина, а ПВО сбивала объекты в небе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале написал, что силы ПВО уничтожили в небе над городом воздушную цель. Спустя некоторое время ростовчане снова услышали два звука взрыва. Власти заявили, что в регионе снова сработала система ПВО, правда, объект на этот раз был уничтожен за пределами области.