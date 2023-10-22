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Путин в Штабе ЮВО в Ростове

Итоги недели: в Ростове встречали Путина, а ПВО сбивала объекты в небе

22 октября 2023, 16:30
Фото: Кремль
Путин в Штабе ЮВО в Ростове
Владимир Путин посетил штаб ЮВО в Ростове, тем временем в небе над городом работала ПВО, а на Кубани взяли под арест экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую.

Путин в Ростове

В ночь на 20 октября стало известно, что в Ростов прибыл президент Владимир Путин. Он посетил штаб Южного военного округа, где заслушал доклады военных о ситуации на фронте.

Также Путин встретился с начальником генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Успел президент пообщаться и с другими представителями Минобороны.

Подробностей обсуждений в Кремле не давали, известно лишь, что Путин попросил передать свой привет на фронт всем командирам.

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Арест экс-министра

Новый поворот произошел на суде над экс-главой Минздрава Ростовской области Татьяной Быковской. Громкий процесс проходит в Кущевском районном суде. СМИ сообщили, что Быковскую и другого подсудимого, ее экс-зама Станислава Беседовского решили взять под арест. Судья объяснил это тем, что бывшие чиновники, находясь на свободе, могут давить на свидетелей.

Сообщается, что Быковская проведет под арестом полгода, а Беседовский — три месяца.

Официально информация об аресте бывших чиновников Минздрава никак не комментировалась.

Само дело расследуется уже несколько лет, а судебные разбирательства тянутся больше года. Беседовского и Быковскую обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.

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Работа ПВО в Ростове

Днем 21 октября жители Ростова услышали звуки взрыва в небе. Позже в небе над городом появились характерные белые полосы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале написал, что силы ПВО уничтожили в небе над городом воздушную цель. Спустя некоторое время ростовчане снова услышали два звука взрыва. Власти заявили, что в регионе снова сработала система ПВО, правда, объект на этот раз был уничтожен за пределами области.

Чиновники попросили местных жителей сохранять спокойствие, а также не публиковать в сети кадры работы ПВО и инверсионных следов в небе. Власти считают, что это поможет ВСУ корректировать цели ударов по Ростовской области.

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