Итоги недели: в Ростове встречали Путина, а ПВО сбивала объекты в небе

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Путин в Ростове
В ночь на 20 октября стало известно, что в Ростов прибыл президент Владимир Путин. Он посетил штаб Южного военного округа, где заслушал доклады военных о ситуации на фронте.
Также Путин встретился с начальником генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Успел президент пообщаться и с другими представителями Минобороны.
Подробностей обсуждений в Кремле не давали, известно лишь, что Путин попросил передать свой привет на фронт всем командирам.
Арест экс-министра
Новый поворот произошел на суде над экс-главой Минздрава Ростовской области Татьяной Быковской. Громкий процесс проходит в Кущевском районном суде. СМИ сообщили, что Быковскую и другого подсудимого, ее экс-зама Станислава Беседовского решили взять под арест. Судья объяснил это тем, что бывшие чиновники, находясь на свободе, могут давить на свидетелей.
Сообщается, что Быковская проведет под арестом полгода, а Беседовский — три месяца.
Официально информация об аресте бывших чиновников Минздрава никак не комментировалась.
Само дело расследуется уже несколько лет, а судебные разбирательства тянутся больше года. Беседовского и Быковскую обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.
Работа ПВО в Ростове
Днем 21 октября жители Ростова услышали звуки взрыва в небе. Позже в небе над городом появились характерные белые полосы.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале написал, что силы ПВО уничтожили в небе над городом воздушную цель. Спустя некоторое время ростовчане снова услышали два звука взрыва. Власти заявили, что в регионе снова сработала система ПВО, правда, объект на этот раз был уничтожен за пределами области.
Чиновники попросили местных жителей сохранять спокойствие, а также не публиковать в сети кадры работы ПВО и инверсионных следов в небе. Власти считают, что это поможет ВСУ корректировать цели ударов по Ростовской области.