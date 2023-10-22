Ливни и перепады: синоптики рассказали о погоде в Ростовской области с 23 октября

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Новая неделя в Ростовской области начнется с небольших осадков. Также в понедельник, 23 октября, в регионе местами возможен туман. Температура воздуха днем составит +20 градусов, а вечером — +10 градусов.
Во вторник, 24 октября, в регионе снова станет солнечно. Однако температура воздуха упадет до +17 градусов днем и +8 градусов вечером. К среде столбики термометров опустятся до +15 градусов днем и +7 градусов вечером.
Ближе к выходным в области прогнозируют мощные ливни и увеличение скорости ветра. Вместе с тем температура воздуха снова поднимется до +20 градусов днем и +14 градусов вечером.
Ранее климатолог Александр Иошпа сообщил, когда в Ростовской области пойдет первый снег.