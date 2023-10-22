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Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Новая рабочая неделя принесет в Ростовскую область ливни и значительные перепады температуры

Ливни и перепады: синоптики рассказали о погоде в Ростовской области с 23 октября

22 октября 2023, 15:56
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Новая рабочая неделя принесет в Ростовскую область ливни и значительные перепады температуры

Синоптики предупредили о ливнях и перепадах температуры в Ростовской области

Новая рабочая неделя принесет в Ростовскую область ливни и значительные перепады температуры, сообщили в Гидрометцентре.

Новая неделя в Ростовской области начнется с небольших осадков. Также в понедельник, 23 октября, в регионе местами возможен туман. Температура воздуха днем составит +20 градусов, а вечером — +10 градусов.

Во вторник, 24 октября, в регионе снова станет солнечно. Однако температура воздуха упадет до +17 градусов днем и +8 градусов вечером. К среде столбики термометров опустятся до +15 градусов днем и +7 градусов вечером.

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Ближе к выходным в области прогнозируют мощные ливни и увеличение скорости ветра. Вместе с тем температура воздуха снова поднимется до +20 градусов днем и +14 градусов вечером.

Ранее климатолог Александр Иошпа сообщил, когда в Ростовской области пойдет первый снег.

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