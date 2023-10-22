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Published Сегодня, 15:53

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Updated Сегодня, 15:55

Минимальные цены на водку, бренди и коньяк поднимут в Ростовской области

Минимальные цены на водку, бренди и коньяк поднимут в Ростовской области

22 октября 2023, 15:53
Фото: 1MI
Минимальные цены на водку, бренди и коньяк поднимут в Ростовской области
Во всех регионах России, в том числе в Ростовской области, планируют увеличить минимальные цены на ряд крепких алкогольных напитков, пишет ТАСС.

Минфин предложил с начала нового года увеличить минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Так, минимальная розничная цена водки за 0,5 литра будет не ниже 299 рублей. Полулитровая бутылка бренди подорожает до 403 рублей, а минимальная цена за такое же количества коньяка составит 556 рублей.

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Сейчас минимальная розничная цена за 0,5 литра водки составляет 281 рубль, бренди — 375 рублей, коньяка — 517 рублей.

Также в перечь алкогольных напитков, на которые устанавливается минимальная розничная цена хотят внести ром. Его полулитровая бутылка будет продаваться не дешевле, чем за 403 рубля.

Ранее сообщалось, что Aperol могут запретить продавать в Ростовской области.

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