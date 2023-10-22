Минимальные цены на водку, бренди и коньяк поднимут в Ростовской области

Минфин предложил с начала нового года увеличить минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Так, минимальная розничная цена водки за 0,5 литра будет не ниже 299 рублей. Полулитровая бутылка бренди подорожает до 403 рублей, а минимальная цена за такое же количества коньяка составит 556 рублей.