На проект дороги к старому аэропорту в Ростове потратят более 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который займется разработкой проектной документации для строительства дороги «Бульвар авиаторов». На это готовы потратить 10,2 миллиона рублей. Уточняется, что деньги на разработку проекта выделяют как городские власти, так и региональные.
Сама дорога, как следует из документации к закупку, будет пролегать от улицы Берберовской до района застройки старого аэропорта. Подрядчик сейчас должен создать модель проектируемого объекта, а также выполнить необходимые инженерно-геодезические изыскания.
Исполнитель работ станет известен после 7 ноября.
Ранее сообщалось, что в старом аэропорте Ростова позволили строить небоскребы высотой до 50 этажей.