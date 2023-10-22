На проект дороги к старому аэропорту в Ростове потратят более 10 миллионов рублей

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который займется разработкой проектной документации для строительства дороги «Бульвар авиаторов». На это готовы потратить 10,2 миллиона рублей. Уточняется, что деньги на разработку проекта выделяют как городские власти, так и региональные.