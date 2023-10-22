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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Ростовской области продолжает увеличиваться естественная убыль населения

Население Ростовской области продолжает вымирать

22 октября 2023, 09:54
Фото: 1MI
В Ростовской области продолжает увеличиваться естественная убыль населения

Естественная убыль населения растет огромными темпами в Ростовской области

В Ростовской области продолжает увеличиваться естественная убыль населения, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал данные о смертности и рождаемости в Ростовской области с января по август 2023 года. Из них следует, что пропасть в естественной убыли населения в регионе продолжает увеличиваться.

Так, с начала года в Ростовской области на свет появились 21 582 ребенка. Это на 351 меньше, чем за тот же период прошлого года. Рождаемость в регионе, таким образом, продолжает падать.

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Умерло же в регионе с января по август 36 353 человека. Это меньше, чем за тот же период прошлого года, тогда скончались 41 509 человек. Однако это все еще больше, чем число родившихся регионе. Естественная убыль населения в Ростовской области сейчас составляет 14 771 человек.

Вероятно, ситуация в регионе будет только ухудшаться. Ранее демограф рассказал, почему рождаемость в Ростовской области стремительно падает.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#RostovGazeta
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