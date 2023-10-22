Население Ростовской области продолжает вымирать

Умерло же в регионе с января по август 36 353 человека. Это меньше, чем за тот же период прошлого года, тогда скончались 41 509 человек. Однако это все еще больше, чем число родившихся регионе. Естественная убыль населения в Ростовской области сейчас составляет 14 771 человек.