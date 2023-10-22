«Отступные не нужны»: президент «Ростова» прокомментировал возможный уход Карпина

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц назвал слухами интерес «Спартака» к Валерию Карпину. По его словам, московский клуб ни разу не связывался по поводу перехода тренера из Ростова.
«Карпин — главный тренер „Ростова“. Этой фразой все можно объяснить и закрыть вопрос. У Карпина отступные моральные, не поймете. У нас есть личностные отношения. Не всегда все решают эти отступные. Если он захочет перейти туда — может, и отступные будут не нужны. Пусть закончит, что мы начали — и все», — говорит Арутюнянц.
Также он добавил, что сейчас возможности для ухода Карпина из «Ростова» нет, так как у клуба сейчас «сложный период». «Мы на 14-м месте, у нас еще много туров до зимних сборов, Кубок. О каком „Спартаке“ может идти речь? Нет. Сейчас надо вылезать из этой ямы», — заключает Арутюнянц.
Напомним, сегодня на «Ростов-Арене» состоится матч между ФК «Ростов» и «Ахматом». RostovGazeta подробно рассказывала о предстоящем матче.