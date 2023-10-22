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Валерий Карпин

«Отступные не нужны»: президент «Ростова» прокомментировал возможный уход Карпина

22 октября 2023, 09:54
Фото: Российский футбольный союз
Валерий Карпин

Президент ФК «Ростов» назвал условия возможногоиухода Карпина в «Спартак»

Возможностей для ухода Валерия Карпина в другой клуб сейчас нет, заявил «Спорт-Экспрессу» президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц назвал слухами интерес «Спартака» к Валерию Карпину. По его словам, московский клуб ни разу не связывался по поводу перехода тренера из Ростова.

«Карпин — главный тренер „Ростова“. Этой фразой все можно объяснить и закрыть вопрос. У Карпина отступные моральные, не поймете. У нас есть личностные отношения. Не всегда все решают эти отступные. Если он захочет перейти туда — может, и отступные будут не нужны. Пусть закончит, что мы начали — и все», — говорит Арутюнянц.

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Также он добавил, что сейчас возможности для ухода Карпина из «Ростова» нет, так как у клуба сейчас «сложный период». «Мы на 14-м месте, у нас еще много туров до зимних сборов, Кубок. О каком „Спартаке“ может идти речь? Нет. Сейчас надо вылезать из этой ямы», — заключает Арутюнянц.

Напомним, сегодня на «Ростов-Арене» состоится матч между ФК «Ростов» и «Ахматом». RostovGazeta подробно рассказывала о предстоящем матче.

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