«Отступные не нужны»: президент «Ростова» прокомментировал возможный уход Карпина

«Карпин — главный тренер „Ростова“. Этой фразой все можно объяснить и закрыть вопрос. У Карпина отступные моральные, не поймете. У нас есть личностные отношения. Не всегда все решают эти отступные. Если он захочет перейти туда — может, и отступные будут не нужны. Пусть закончит, что мы начали — и все», — говорит Арутюнянц.