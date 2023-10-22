Почти 100 младенцев умерли в Ростовской области

Росстат опубликовал статистику смертности среди новорожденных в Ростовской области с января по август 2023 года. Выяснилось, что в регионе в этот период умерли 95 младенцев. Показатель за год снизился. За тот же период 2022 года в Ростовской области умерли 106 малышей.