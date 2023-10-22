Почти 100 младенцев умерли в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Росстат опубликовал статистику смертности среди новорожденных в Ростовской области с января по август 2023 года. Выяснилось, что в регионе в этот период умерли 95 младенцев. Показатель за год снизился. За тот же период 2022 года в Ростовской области умерли 106 малышей.
Показатель младенческой смертности в Ростовской области едва ли не самый высокий в Южном федеральном округе. Больше всего смертей среди новорожденных зафиксировано только в соседнем Краснодарском крае — там с января по август этого года умер 141 малыш.
Ранее сообщалось, что смертность в Ростовской области вдвое выше, чем в Ростове-на-Дону.