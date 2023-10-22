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В Ростовской области с января по август 2023 года умерли 95 новорожденных

Почти 100 младенцев умерли в Ростовской области

22 октября 2023, 10:56
Фото: 1MI
В Ростовской области с января по август 2023 года умерли 95 новорожденных
В Ростовской области с января по август 2023 года умерли 95 новорожденных, следует из статистики Росстата.

Росстат опубликовал статистику смертности среди новорожденных в Ростовской области с января по август 2023 года. Выяснилось, что в регионе в этот период умерли 95 младенцев. Показатель за год снизился. За тот же период 2022 года в Ростовской области умерли 106 малышей.

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Показатель младенческой смертности в Ростовской области едва ли не самый высокий в Южном федеральном округе. Больше всего смертей среди новорожденных зафиксировано только в соседнем Краснодарском крае — там с января по август этого года умер 141 малыш.

Ранее сообщалось, что смертность в Ростовской области вдвое выше, чем в Ростове-на-Дону.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Краснодарский край#Ростов#Росстат#RostovGazeta#Младенческая смертность
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