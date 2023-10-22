После серии взрывов в небе в Ростове повесили таблички с адресами укрытий

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Так, одна из таких табличек появилась на спуске в подвал у дома на 35-й Линии. На табличке можно прочитать, какая компания занимается обслуживанием укрытия, кто является должностным лицом от компании, у которого находятся ключи, пишет donday.
Стоит отметить, что таблички могли быть и раньше на доме. Однако именно после недавних атак, когда ростовчане увидели в небе работу ПВО, жители стали обращать внимание на такие таблички.
Напомним, накануне в Ростовской области сработала система ПВО. Ростовчане при этом услышали мощные звуки взрывов. Причем после первого взрыва прошло еще 1,5 часа, когда прогремели еще два хлопка.