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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 07:16

После серии взрывов в Ростове появились таблички с адресами бомбоубежищ

После серии взрывов в небе в Ростове повесили таблички с адресами укрытий

22 октября 2023, 05:41
Фото: 1MI
После серии взрывов в Ростове появились таблички с адресами бомбоубежищ
На домах в Ростове стали вешать таблички с адресами укрытий, об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Так, одна из таких табличек появилась на спуске в подвал у дома на 35-й Линии. На табличке можно прочитать, какая компания занимается обслуживанием укрытия, кто является должностным лицом от компании, у которого находятся ключи, пишет donday.

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Стоит отметить, что таблички могли быть и раньше на доме. Однако именно после недавних атак, когда ростовчане увидели в небе работу ПВО, жители стали обращать внимание на такие таблички.

Напомним, накануне в Ростовской области сработала система ПВО. Ростовчане при этом услышали мощные звуки взрывов. Причем после первого взрыва прошло еще 1,5 часа, когда прогремели еще два хлопка.

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