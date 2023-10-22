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Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Ростовчане обвинили дорожные ямы в постоянных пробках в городе

«Притормаживают»: Ростовчане обвинили дорожные ямы в постоянных пробках в городе

22 октября 2023, 17:09
Фото: 1MI
Ростовчане обвинили дорожные ямы в постоянных пробках в городе

Ростовчане обвинили дорожные ямы в постоянных пробках в городе

Из-за ям на дорогах водители вынуждены часто тормозить, из-за этого в городе образуются пробки, об этом в сообществе «Ростов Папа» написали ростовские автомобилисты.

Жители Ростова пожаловались на ямы на дорогах города. Например, они пишут о выбоинах на улице 339-й Стрелковой Дивизии между домами №17 и №19. По словам местных жителей, ямы не убирают на дороге уже год.

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Водители, чтобы не попасть в ДТП и не поломать машину, вынуждены затормаживать перед ямами. Из-за этого на улице часто образуются дорожные заторы. По словам автомобилистов, такая проблема существует и в других местах по всему городу. Они попросили чиновников разобраться с ситуацией и заделать дыры.

Ранее более десяти водителей остались без колес из-за огромных ям на выезде из Ростова.

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