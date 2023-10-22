«Притормаживают»: Ростовчане обвинили дорожные ямы в постоянных пробках в городе

Водители, чтобы не попасть в ДТП и не поломать машину, вынуждены затормаживать перед ямами. Из-за этого на улице часто образуются дорожные заторы. По словам автомобилистов, такая проблема существует и в других местах по всему городу. Они попросили чиновников разобраться с ситуацией и заделать дыры.