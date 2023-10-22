Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом спрогнозировали в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области придется на середину декабря. На этот же период придется и подъем заболеваемости коронавирусом.
«Обычно подъём начинается после того, как проходят наши первые, осенние, каникулы, когда наступает холодный период, когда у нас сыро, холодно, люди возвращаются в коллективы», — заявила в эфире «Дон ТР» начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Наталья Леоненко.
Пока ситуацию с заболеваемостью в регионе эксперты называют стабильной.
Однако Леоненко призвала местных жителей сделать необходимые прививки. Сейчас вакцинацию в регионе прошли только 30% населения.
Ранее Роспотребнадзор попросил жителей Ростовской области носить маски, чтобы избежать роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.