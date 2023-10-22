Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом спрогнозировали в Ростовской области

«Обычно подъём начинается после того, как проходят наши первые, осенние, каникулы, когда наступает холодный период, когда у нас сыро, холодно, люди возвращаются в коллективы», — заявила в эфире «Дон ТР» начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Наталья Леоненко.