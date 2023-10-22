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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

С середины ноября в Ростовской области ожидается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом спрогнозировали в Ростовской области

22 октября 2023, 12:25
Фото: 1MI
С середины ноября в Ростовской области ожидается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
С середины ноября в Ростовской области ожидается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Наталья Леоненко.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области придется на середину декабря. На этот же период придется и подъем заболеваемости коронавирусом.

«Обычно подъём начинается после того, как проходят наши первые, осенние, каникулы, когда наступает холодный период, когда у нас сыро, холодно, люди возвращаются в коллективы», — заявила в эфире «Дон ТР» начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Наталья Леоненко.

Пока ситуацию с заболеваемостью в регионе эксперты называют стабильной.

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Однако Леоненко призвала местных жителей сделать необходимые прививки. Сейчас вакцинацию в регионе прошли только 30% населения.

Ранее Роспотребнадзор попросил жителей Ростовской области носить маски, чтобы избежать роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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