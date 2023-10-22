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Published Сегодня, 08:06

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Updated Сегодня, 08:08

«Спасибо ребятам»: ростовчане благодарят военных за работу ПВО

«Спасибо ребятам»: ростовчане благодарят военных за работу ПВО

22 октября 2023, 08:06
Фото: 1MI
«Спасибо ребятам»: ростовчане благодарят военных за работу ПВО

Ростовчане поблагодарили военных за отражение атак ВСУ

Жители Ростовской области в том числе Ростова поблагодарили военных за отражение атак на регион 21 октября, свои комментарии они оставили под постом главы Ростовской области Василия Голубева.

«Спасибо ребятам», — написал житель региона.

«Спасибо нашим военным, что наше небо под защитой», — оставил сообщение ростовчанин.

Ряд жителей региона призвал наградить отличившихся бойцов.

«Василий Юрьевич нужно наградить весь отряд ПВО за такую точность», — пишет один из таких подписчиков.

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При этом под постом губернатора разгорелась дискуссия о том, что нужно наказать тех, кто выкладывает фотографии с привязкой к местности, когда срабатывает система ПВО.

Ранее в Ростове на домах жители стали замечать таблички с адресами укрытий. Это произошло после того, как 21 октября несколько раз срабатывала система ПВО.

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