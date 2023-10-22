«Спасибо ребятам»: ростовчане благодарят военных за работу ПВО

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
«Спасибо ребятам», — написал житель региона.
«Спасибо нашим военным, что наше небо под защитой», — оставил сообщение ростовчанин.
Ряд жителей региона призвал наградить отличившихся бойцов.
«Василий Юрьевич нужно наградить весь отряд ПВО за такую точность», — пишет один из таких подписчиков.
При этом под постом губернатора разгорелась дискуссия о том, что нужно наказать тех, кто выкладывает фотографии с привязкой к местности, когда срабатывает система ПВО.
Ранее в Ростове на домах жители стали замечать таблички с адресами укрытий. Это произошло после того, как 21 октября несколько раз срабатывала система ПВО.