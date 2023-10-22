Стало известно, что могло стать целью ВСУ в Ростовской области 21 октября

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Днем 21 октября в небе над Ростовом-на-Дону система ПВО сбила неопознанный летающий объект. Позже ПВО сработала по объектам за пределами Ростовской области. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
Политолог Дмитрий Абросимов заявил RostovGazeta, что целью ВСУ, вероятно, был военный аэродром в Ростове-на-Дону. Но официально это версия пока никак не подтверждалась.
«Боюсь, все идет к тому, что к этому нам придется привыкать», — отмечает Дмитрий Абросимов. Он добавил, что ВСУ продолжат атаки по Ростовской области, пока это будет им финансово выгодно.
Напомним, власти Ростовской области попросили местных жителей не выкладывать в социальные сети фото и видео работы ПВО, чтобы не помогать ВСУ корректировать обстрелы по территории региона и избежать новых вторжений в воздушное пространство области.