Старинное здание армянской семинарии продают в Ростове за 75 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Ростове решили продать уникальное здание Нахичеванской армянской духовной семинарии. Его построили в 1881 году. Объект расположен на Базарной площади города. Его площадь составляет 3725 квадратных метров. Купить старинный объект предлагают за 75 миллионов рублей.
В здании три этажа. В открытых источниках указывается, что долгое время там находилась шестилетняя семинария, где готовили священников и учителей для армянских церковно-приходских школ. После революции советские власти здание конфисковали, а семинарию закрыли.
Купить здание предлагают путем приобретения 100% долей юридического лица, являющегося арендатором здания. Срок аренды составит 20 лет «с возможностью выкупа после двух лет аренды». Арендная плата в год составит 5,1 миллиона рублей.
Ранее урбанист заявил об опасениях, что многоэтажки в Ростове начнут строить рядом со старыми домами.