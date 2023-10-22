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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

В Нахичевани в Ростове решили продать уникальное старинное здание армянской духовной семинарии

Старинное здание армянской семинарии продают в Ростове за 75 миллионов рублей

22 октября 2023, 09:02
Фото: Авито
В Нахичевани в Ростове решили продать уникальное старинное здание армянской духовной семинарии
В Нахичевани в Ростове решили продать уникальное старинное здание армянской духовной семинарии, соответствующее объявление появилось на сайте объявлений.

В Ростове решили продать уникальное здание Нахичеванской армянской духовной семинарии. Его построили в 1881 году. Объект расположен на Базарной площади города. Его площадь составляет 3725 квадратных метров. Купить старинный объект предлагают за 75 миллионов рублей.

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В здании три этажа. В открытых источниках указывается, что долгое время там находилась шестилетняя семинария, где готовили священников и учителей для армянских церковно-приходских школ. После революции советские власти здание конфисковали, а семинарию закрыли.

Купить здание предлагают путем приобретения 100% долей юридического лица, являющегося арендатором здания. Срок аренды составит 20 лет «с возможностью выкупа после двух лет аренды». Арендная плата в год составит 5,1 миллиона рублей.

Ранее урбанист заявил об опасениях, что многоэтажки в Ростове начнут строить рядом со старыми домами.

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