Стоимость проезда в Таганроге станет дороже, чем в Ростове

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Власти Таганрога собрались в очередной раз увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Заместитель главы местной администрации по вопросам транспорта Дмитрий Беликов заявил, что «ориентировочно» проезд будет стоить 35 рублей при оплате наличными и 37 рублей при оплате картой.
Если чиновники пойдут на увеличение стоимости, то общественный транспорт в Таганроге окажется самым дорогим в Ростовской области. В Ростове, например, проезд в автобусе при оплате картой стоит 30 рублей, а при оплате наличными — 32 рубля.
Беликов объяснил повышение тарифов тем, что властям в очередной раз нужно повысить качество подвижного состава в Таганроге. Также деньги пойдут на зарплаты водителям, которых в городе, как и во всем регионе, остро не хватает.
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