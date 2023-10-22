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Published Сегодня, 16:57

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Updated Сегодня, 16:59

Проезд в общественном транспорте в Таганроге станет самым дорогим в Ростовской области

Стоимость проезда в Таганроге станет дороже, чем в Ростове

22 октября 2023, 16:57
Фото: 1MI
Проезд в общественном транспорте в Таганроге станет самым дорогим в Ростовской области

Стоимость проезда в автобусах в Таганроге повысят до 35 рублей

Проезд в общественном транспорте в Таганроге станет самым дорогим в Ростовской области, о новых ценах сообщил во время прямого эфира заместитель главы местной администрации Дмитрий Беликов.

Власти Таганрога собрались в очередной раз увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Заместитель главы местной администрации по вопросам транспорта Дмитрий Беликов заявил, что «ориентировочно» проезд будет стоить 35 рублей при оплате наличными и 37 рублей при оплате картой.

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Если чиновники пойдут на увеличение стоимости, то общественный транспорт в Таганроге окажется самым дорогим в Ростовской области. В Ростове, например, проезд в автобусе при оплате картой стоит 30 рублей, а при оплате наличными — 32 рубля.

Беликов объяснил повышение тарифов тем, что властям в очередной раз нужно повысить качество подвижного состава в Таганроге. Также деньги пойдут на зарплаты водителям, которых в городе, как и во всем регионе, остро не хватает.

Ранее в Батайске избили пассажирку автобуса во время поездки.

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