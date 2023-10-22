Трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове

Минувшим вечером очевидцы сообщили о стрельбе на автомойке на улице Баррикадной в Ростове. В полиции рассказали, что там произошел конфликт, в результате которого трое неизвестных мужчин стали стрелять из охотничьего ружья по вывеске заведения.