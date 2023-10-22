Трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Минувшим вечером очевидцы сообщили о стрельбе на автомойке на улице Баррикадной в Ростове. В полиции рассказали, что там произошел конфликт, в результате которого трое неизвестных мужчин стали стрелять из охотничьего ружья по вывеске заведения.
К счастью, никто из присутствующих там не пострадал. Однако сами стрелявшие успели уехать. Сейчас их поисками и расследованием всех обстоятельств инцидента занимается полиция.
Ранее в Батайске расстреляли администратора популярного городского паблика. Он остался жив, однако получил серьезные травмы.