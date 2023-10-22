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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

В Ростове разыскивают мужчин, устроивших стрельбу из ружья на автомойке

Трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове

22 октября 2023, 10:55
Фото: 1MI
В Ростове разыскивают мужчин, устроивших стрельбу из ружья на автомойке
В Ростове разыскивают мужчин, устроивших стрельбу из ружья на автомойке, сообщили в МВД.

Минувшим вечером очевидцы сообщили о стрельбе на автомойке на улице Баррикадной в Ростове. В полиции рассказали, что там произошел конфликт, в результате которого трое неизвестных мужчин стали стрелять из охотничьего ружья по вывеске заведения.

Ростовчане сообщили стрельбе ночью в центре города
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К счастью, никто из присутствующих там не пострадал. Однако сами стрелявшие успели уехать. Сейчас их поисками и расследованием всех обстоятельств инцидента занимается полиция.

Ранее в Батайске расстреляли администратора популярного городского паблика. Он остался жив, однако получил серьезные травмы.

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