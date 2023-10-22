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Published Сегодня, 20:06

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Updated Сегодня, 20:08

В Сети появилось видео сгоревшего "Магнита" в Таганроге

В Сети появилось видео сгоревшего «Магнита» в Таганроге

22 октября 2023, 20:06
Фото: 1MI
В Сети появилось видео сгоревшего "Магнита" в Таганроге
В Сети распространяется видео последствий страшного пожара в магазине «Магнит» вечером 22 октября.

Напомним, что происшествие случилось вечером 22 октября по улице Ломоносова. Там загорелось здание сети «Магнит». Местные жители уточнили, что магазин только недавно запустили после ремонта.

По словам очевидцев, загорелся вход, где принимали товар. По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание на складе, однако в региональном МЧС о происшествии ничего не сообщали.

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В Сети появилось видео сгоревшего "Магнита" в Таганроге
Видео: телеграм-канал «Ростов. Главный»

На видео которое распространил телеграм-канал «Ростов. Главный» видно, что здание сильно пострадало даже снаружи. Пластиковый сайдинг оплавился и сгорел, обнажив металлические конструкции.

Информация о пожаре будет уточняться. Редакция RostovGazeta запросила соответствующий комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Пожар#Соцсети#RostovGazeta#Происшествия
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