В Сети появилось видео сгоревшего «Магнита» в Таганроге

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Напомним, что происшествие случилось вечером 22 октября по улице Ломоносова. Там загорелось здание сети «Магнит». Местные жители уточнили, что магазин только недавно запустили после ремонта.
По словам очевидцев, загорелся вход, где принимали товар. По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание на складе, однако в региональном МЧС о происшествии ничего не сообщали.
На видео которое распространил телеграм-канал «Ростов. Главный» видно, что здание сильно пострадало даже снаружи. Пластиковый сайдинг оплавился и сгорел, обнажив металлические конструкции.
Информация о пожаре будет уточняться. Редакция RostovGazeta запросила соответствующий комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.