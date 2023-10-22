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Published Сегодня, 19:53

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Updated Сегодня, 19:55

В Таганроге сгорел "Магнит" вечером 22 октября

В Таганроге сгорел «Магнит» вечером 22 октября

22 октября 2023, 19:53
Фото: 1MI
В Таганроге сгорел "Магнит" вечером 22 октября
В Таганроге крупный пожар вспыхнул в одном из супермаркетов на улице Ломоносова, видео и фото появились в социальных сетях.

О пожаре в одном из магазинов сети «Магнит» в Таганроге стало известно вечером 22 октября. По сообщениям телеграм-каналов, супермаркет недавно открылся после ремонта. Пожар начался у входа в магазин, где осуществляется приемка товаров.

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В Таганроге сгорел "Магнит" вечером 22 октября
Видео: телеграм-канал "Ростов-Главный"

По данным Telegram-каналов, причиной пожара могли быть непотушенные окурки от сигарет в мусорном баке рядом или короткое замыкание на складе. В Сети также распространяется информация, что помещение полностью сгорело.

В региональном МЧС информацию о пожаре не подтвердили. Данные уточняются.

Ранее ростовчанам рассказали о профилактике бытовых пожаров и поведении на льду.

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