В Таганроге сгорел «Магнит» вечером 22 октября

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
О пожаре в одном из магазинов сети «Магнит» в Таганроге стало известно вечером 22 октября. По сообщениям телеграм-каналов, супермаркет недавно открылся после ремонта. Пожар начался у входа в магазин, где осуществляется приемка товаров.
По данным Telegram-каналов, причиной пожара могли быть непотушенные окурки от сигарет в мусорном баке рядом или короткое замыкание на складе. В Сети также распространяется информация, что помещение полностью сгорело.
В региональном МЧС информацию о пожаре не подтвердили. Данные уточняются.
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