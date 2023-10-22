В украинских дронах нашли чипы из «Гераней»

Военные эксперты заявили, что в украинских самодельных беспилотниках нашли чипы от российских беспилотников «Герань». Чипы в них устанавливаются в крыло дрона, которое отлетает при взрыве и остается практически неповрежденным. Украинские военные испытывают острую нехватку чипов, а потому вставляют в свои БПЛА детали из найденных российских дронов.