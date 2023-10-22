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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

В украинских самодельных беспилотниках нашли чипы из российских "Гераней"

В украинских дронах нашли чипы из «Гераней»

22 октября 2023, 08:05
Фото: Midjourney
В украинских самодельных беспилотниках нашли чипы из российских "Гераней"
В украинских самодельных беспилотниках нашли чипы из российских «Гераней», пишут «Новые известия».

Военные эксперты заявили, что в украинских самодельных беспилотниках нашли чипы от российских беспилотников «Герань». Чипы в них устанавливаются в крыло дрона, которое отлетает при взрыве и остается практически неповрежденным. Украинские военные испытывают острую нехватку чипов, а потому вставляют в свои БПЛА детали из найденных российских дронов.

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По информации источника, использование российских чипов не помогает ВСУ наносить удары по территории России, в том числе Ростовской области, так как их беспилотники успешно ликвидируются системой ПВО.

Уточним, что официально информация об обнаружении российских чипов в украинских БПЛА не подтверждалась.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о работе ПВО в Ростовской области 21 октября.

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