В украинских дронах нашли чипы из «Гераней»

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Военные эксперты заявили, что в украинских самодельных беспилотниках нашли чипы от российских беспилотников «Герань». Чипы в них устанавливаются в крыло дрона, которое отлетает при взрыве и остается практически неповрежденным. Украинские военные испытывают острую нехватку чипов, а потому вставляют в свои БПЛА детали из найденных российских дронов.
По информации источника, использование российских чипов не помогает ВСУ наносить удары по территории России, в том числе Ростовской области, так как их беспилотники успешно ликвидируются системой ПВО.
Уточним, что официально информация об обнаружении российских чипов в украинских БПЛА не подтверждалась.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о работе ПВО в Ростовской области 21 октября.