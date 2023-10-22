Число разводов резко сократилось в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:37
Росстат опубликовал статистику браков и разводов в Ростовской области с января по август 2023 года. Из нее следует, что официально оформили отношения в регионе в этом году 17 296 пар. Это более, чем на тысячу больше, чем за тот же период прошлого года.
Развестись же в Ростовской области с начала 2023 года решили 12 987 пар. Показатель значительно снизился за год. Так, за тот же период прошлого года развод оформили 13 085 пар.
Ранее власти Ростова рассказали, в каких районах города самая высокая рождаемость.