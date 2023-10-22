rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

В Ростовской области растет количество заключенных браков и уменьшается количество разводов

Число разводов резко сократилось в Ростовской области

22 октября 2023, 09:01
Фото: pxhere.com
В Ростовской области растет количество заключенных браков и уменьшается количество разводов

Жители Ростовской области перестали массово разводиться в 2023 году

В Ростовской области растет количество заключенных браков и уменьшается количество разводов, следует из статистики Росстата.

Росстат опубликовал статистику браков и разводов в Ростовской области с января по август 2023 года. Из нее следует, что официально оформили отношения в регионе в этом году 17 296 пар. Это более, чем на тысячу больше, чем за тот же период прошлого года.

Ростовчане смогут получить 40 тысяч рублей за 20 лет брака
Узнать подробнее

Развестись же в Ростовской области с начала 2023 года решили 12 987 пар. Показатель значительно снизился за год. Так, за тот же период прошлого года развод оформили 13 085 пар.

Ранее власти Ростова рассказали, в каких районах города самая высокая рождаемость.

Читайте также:
Дальше хуже: Росстат предрек резкое сокращение числа россиянБывший главврач перинатального центра рассказал, почему ростовчанки мало рожаютНа 11% чаще жители Ростовской области подавали на развод в 2022 году
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Росстат#RostovGazeta#Статистика разводов в Ростовской области#Статистика браков в Ростовской области
Подпишитесь
Почти 100 младенцев умерли в Ростовской области
Сегодня, 10:56
Население Ростовской области продолжает вымирать
Сегодня, 09:54
Старинное здание армянской семинарии продают в Ростове за 75 миллионов рублей
Сегодня, 09:02
«Зарплату выдали котлами»: как выживали ростовские врачи в 90-е годы
Сегодня, 06:22
Стало известно, что могло стать целью ВСУ в Ростовской области 21 октября
Сегодня, 08:07