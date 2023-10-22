Жителям некоторых районов в Ростовской области отключат радио и ТВ с 23 октября

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В Ростовской области с 23 по 26 октября возможны перебои в работе радио и ТВ. Они будут связаны с профилактическими работами.
В понедельник, 23 октября, сигнал пропадет с 11.00 до 17.00 в селах Ремонтном и Суходольном.
Во вторник, 24 октября, без ТВ и радио с 10.00 до 16.00 останутся жители Крюково в Куйбышевском районе.
26 октября перебои в эти же часы ждут в Анастасиевке Матвеево-Курганского района. В тот же день, но с 11.00 до 17.00 ТВ и радио перестанут работать в Алексеево-Лозовском Чертковского района.
Уточняется, что профилактические работы на оборудовании могут отменить из-за неблагоприятной погоды.
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