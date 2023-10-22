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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Перебои радио и ТВ будут в некоторых районах Ростовской области из-за профилактических работ

Жителям некоторых районов в Ростовской области отключат радио и ТВ с 23 октября

22 октября 2023, 11:22
Фото: 1MI
Перебои радио и ТВ будут в некоторых районах Ростовской области из-за профилактических работ
Перебои радио и ТВ будут в некоторых районах Ростовской области из-за профилактических работ, сообщили в РТРС.

В Ростовской области с 23 по 26 октября возможны перебои в работе радио и ТВ. Они будут связаны с профилактическими работами.

В понедельник, 23 октября, сигнал пропадет с 11.00 до 17.00 в селах Ремонтном и Суходольном.

Во вторник, 24 октября, без ТВ и радио с 10.00 до 16.00 останутся жители Крюково в Куйбышевском районе.

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26 октября перебои в эти же часы ждут в Анастасиевке Матвеево-Курганского района. В тот же день, но с 11.00 до 17.00 ТВ и радио перестанут работать в Алексеево-Лозовском Чертковского района.

Уточняется, что профилактические работы на оборудовании могут отменить из-за неблагоприятной погоды.

О том, когда ждать дождей и похолодания, ранее подробно рассказала RostovGazeta.

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