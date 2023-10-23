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Банк ЗЕНИТ в 10 раз нарастил объем выдач по кредитным картам

23 октября 2023, 11:59
Фото: ПАО Банк ЗЕНИТ
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Банк ЗЕНИТ по итогам трех кварталов 2023 года нарастил выдачу лимитов по кредитным картам в 10 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний размер выданного лимита вырос более чем в 3,5 раза — до 110 тыс. рублей.

Клиенты использовали кредитные карты ежедневно и чаще всего оплачивали товары в магазинах, на маркетплейсах и АЗС.

Клиенты Банка ЗЕНИТ могут получить кредитную «Карту привилегий» с двумя льготными периодами: до 120 дней без процентов на покупки и до 120 дней без процентов на снятие наличных и переводы. Льготные периоды не привязаны друг к другу и открываются только в том случае, если клиент совершает первую операцию — покупку или снятие наличных и переводы. Дата начала беспроцентного периода считается 1-е число календарного месяца, в котором была совершена первая расходная операция.

Также предусмотрен кешбэк в размере до 7% за покупки в супермаркетах, кафе и ресторанах, оплату такси и общественного транспорта. Выпуск и обслуживание — бесплатные. Кроме того, карта позволяет совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги по QR-коду через СБП.

В Банке ЗЕНИТ продолжается акция «Марафон вау-кешбэка». В ходе нее клиенты могут получить 5 тыс. бонусных рублей, которыми можно полностью компенсировать покупки и возвращать рубли на счет. Для этого необходимо оформить кредитную «Карту Привилегий» и совершить по ней операции в течение первых четырех месяцев. При этом 1 бонусный рубль равняется 1 рублю.

Подробная информация размещена на сайте Банка ЗЕНИТ. Оформить карту можно как в офисах банка, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или интернет-банке за один день.

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