Банк ЗЕНИТ в 10 раз нарастил объем выдач по кредитным картам

Клиенты Банка ЗЕНИТ могут получить кредитную «Карту привилегий» с двумя льготными периодами: до 120 дней без процентов на покупки и до 120 дней без процентов на снятие наличных и переводы. Льготные периоды не привязаны друг к другу и открываются только в том случае, если клиент совершает первую операцию — покупку или снятие наличных и переводы. Дата начала беспроцентного периода считается 1-е число календарного месяца, в котором была совершена первая расходная операция.