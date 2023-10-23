Белоусов: КМСП сообщила о привлечении 89 субъектов РФ на платформу поддержки бизнеса

По словам первого зампредседателя Правительства России Андрея Белоусова, куратора нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», на цифровой платформе МСП.РФ Корпорация МСП открыла окно федеральных и региональных сервисов поддержки малых и средних предприятий. На сегодняшний день работать с порталом могут все 89 российских регионов. Пользователям предлагается 30 сервисов, посредством которых можно получить более 300 услуг. За 2,5 года существования платформы 560 тыс. граждан более 3 млн раз воспользовались предлагаемыми на ней сервисами. Об этом Белоусов рассказал в ходе выступления на парламентских слушаниях, посвященных теме развития малого и среднего предпринимательства.