Белоусов: КМСП сообщила о привлечении 89 субъектов РФ на платформу поддержки бизнеса

Posted 23 октября, 14:35
Published 23 октября, 14:35
Modified 23 октября, 14:35
Updated 23 октября, 14:35
По словам первого зампредседателя Правительства России Андрея Белоусова, куратора нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», на цифровой платформе МСП.РФ Корпорация МСП открыла окно федеральных и региональных сервисов поддержки малых и средних предприятий. На сегодняшний день работать с порталом могут все 89 российских регионов. Пользователям предлагается 30 сервисов, посредством которых можно получить более 300 услуг. За 2,5 года существования платформы 560 тыс. граждан более 3 млн раз воспользовались предлагаемыми на ней сервисами. Об этом Белоусов рассказал в ходе выступления на парламентских слушаниях, посвященных теме развития малого и среднего предпринимательства.
Также он сообщил, что в новых регионах предпринимателям уже доступны программы льготного кредитования под поручительства Корпорации МСП и льготного лизинга. Кроме того, открываются центры «Мой бизнес», гарантийные и микрофинансовые организации.
Политик напомнил, что с сентября 2021 года российские предприниматели могут воспользоваться механизмом «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, упрощающих процесс получения кредитного займа для предпринимателей, не имеющих достаточной суммы залоговых средств. Об этом информирует gazeta.ru.
Сообщается, что парламентские слушания, посвященные вопросам развития малого и среднего бизнеса, на которых присутствовали представители Правительства Российской Федерации, руководящая часть нижней палаты парламента, главы фракций, депутаты профильных комитетов, представители институтов развития и деловых объединений и бизнесмены из регионов, состоялись в Госдуме 23 октября.