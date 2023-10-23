«Было очень громко»: ростовчане заявили о грохоте в небе

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Они рассказали, что увидели в небе необычные белые следы, а после раздался очень громкий звук. По их словам, он напоминал взрыв.
Некоторые ростовчане предполагают, что сработала система ПВО, но официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Между тем, пользователи в соцсетях активно комментируют происходящее.
«Только что пролетело. Очень громко было», — заявили горожане.
«В Александровке видно было и слышно», — пишут ростовчане. О громком звуке также рассказали и жители Аксая.
«А если бы прислушались, услышали самолет и все. Паникеры», — говорится в комментариях. Также пользовали сообщили, что у машин сработала сигнализация.
Ранее стали известны подробности сработавшей системы ПВО в Ростовской области.