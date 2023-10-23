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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

«Было очень громко»: ростовчане заявили о грохоте в небе

«Было очень громко»: ростовчане заявили о грохоте в небе

23 октября 2023, 12:16
Фото: mil.ru
«Было очень громко»: ростовчане заявили о грохоте в небе

Ростовчане заявили о грохоте и необычных следах в небе днем 23 октября

В небе над Ростовом-на-Дону в понедельник, 23 октября, раздался звук, похожий на взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что увидели в небе необычные белые следы, а после раздался очень громкий звук. По их словам, он напоминал взрыв.

Некоторые ростовчане предполагают, что сработала система ПВО, но официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Между тем, пользователи в соцсетях активно комментируют происходящее.

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«Только что пролетело. Очень громко было», — заявили горожане.

«В Александровке видно было и слышно», — пишут ростовчане. О громком звуке также рассказали и жители Аксая.

«А если бы прислушались, услышали самолет и все. Паникеры», — говорится в комментариях. Также пользовали сообщили, что у машин сработала сигнализация.

Ранее стали известны подробности сработавшей системы ПВО в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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