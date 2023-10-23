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Posted 23 октября, 19:27

Published 23 октября, 19:27

Modified 23 октября, 19:29

Updated 23 октября, 19:29

ООО "Чайка" подала в суд на проектировщика футбольного поля на Западном в Ростове

«Чайка» судится с проектировщиком футбольного поля в Левенцовке в Ростове

23 октября 2023, 19:27
Фото: 1MI
ООО "Чайка" подала в суд на проектировщика футбольного поля на Западном в Ростове
ООО «Чайка» подала в суд на проектировщика футбольного поля на Западном в Ростове, сообщается на сайте Арбитражного суда.

Компания «Чайка» обратилась в суд с иском к ООО «Крона „Спорт“». Последняя занималась проектированием футбольного поля на территории спорткомплекса в Левенцовке. «Чайка», принадлежащая бизнесмену и экс-депутату Андрею Чайке, осталась недовольна тем, как выполнены работы.

Сумма исковых требований превышает 42 миллиона рублей. «Чайка» считает, что проект был выполнен с грубыми нарушениями строительных норм. Поле, которое возвели по проекту, оказалось негодным. На устранение его недостатков компания изрядно потратилась и теперь требует возместить убытки.

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Суд принял исковое заявление к производству. Первое заседание по делу намечено на 5 декабря.

Напомним, сам спорткомплекс в Левенцовке «Чайка» планировала открыть в этом году, однако, вероятно, ждать этого не приходится. Объем инвестиций проект оценили более, чем в миллиард рублей.

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