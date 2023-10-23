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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:24

Депутат рассказала, сколько бомбоубежищ полностью подготовлено в Ростове

Депутат Оськина заявила, что в Ростове полностью готовы только девять бомбоубежищ

23 октября 2023, 08:22
Фото: 1MI
Депутат рассказала, сколько бомбоубежищ полностью подготовлено в Ростове
На депутатских слушаниях, в среду 18 октября 2023 года было заявлено, что в Ростове полностью готовы и соответствуют всем критериям только девять заглубленных бомбоубежищ, сообщила RostovGazeta депутат Наталья Оськина.

Депутат разъясняет, что готовность бомбоубежищ — это не только наличие внешних стен и их покраска.

«Готовность — это когда бомбоубежища соответствуют санитарным и медицинским условиям. В них должны быть туалеты, медицинские препараты, запасы воды и еды на первые трое суток, теплые одеяла и многое другое», — отмечает Наталья Оськина.

По словам собеседницы, на депутатских слушаниях сообщили, что таким критериям в Ростове соответствуют только 9 заглубленных бомбоубежищ.

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«В остальные, может, не завезены продукты питания, не хватает санитарных или медицинских принадлежностей. А что касается подвальных заглубленных помещений, то более 50% вообще не готово — там сырость и вода. Такая информация была озвучена в среду на депутатских слушаниях», — говорит депутат.

В МЧС не смогли разъяснить ситуацию, сообщив, что у них нет такой информации.

«Все это стоит на балансе города», — подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию Ростова. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, где можно укрыться при чрезвычайных ситуациях в Ростове.

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