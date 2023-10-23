Депутат Оськина заявила, что в Ростове полностью готовы только девять бомбоубежищ

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Депутат разъясняет, что готовность бомбоубежищ — это не только наличие внешних стен и их покраска.
«Готовность — это когда бомбоубежища соответствуют санитарным и медицинским условиям. В них должны быть туалеты, медицинские препараты, запасы воды и еды на первые трое суток, теплые одеяла и многое другое», — отмечает Наталья Оськина.
По словам собеседницы, на депутатских слушаниях сообщили, что таким критериям в Ростове соответствуют только 9 заглубленных бомбоубежищ.
«В остальные, может, не завезены продукты питания, не хватает санитарных или медицинских принадлежностей. А что касается подвальных заглубленных помещений, то более 50% вообще не готово — там сырость и вода. Такая информация была озвучена в среду на депутатских слушаниях», — говорит депутат.
В МЧС не смогли разъяснить ситуацию, сообщив, что у них нет такой информации.
«Все это стоит на балансе города», — подчеркнули в пресс-службе МЧС.
Редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию Ростова. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, где можно укрыться при чрезвычайных ситуациях в Ростове.