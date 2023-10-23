Депутат Оськина заявила, что в Ростове полностью готовы только девять бомбоубежищ

«В остальные, может, не завезены продукты питания, не хватает санитарных или медицинских принадлежностей. А что касается подвальных заглубленных помещений, то более 50% вообще не готово — там сырость и вода. Такая информация была озвучена в среду на депутатских слушаниях», — говорит депутат.