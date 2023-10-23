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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:05

Донскую аптеку оштрафовали за продажу лекарств по подозрительным рецептам

Донскую аптеку оштрафовали за продажу лекарств по подозрительным рецептам

23 октября 2023, 08:03
Фото: rostovgazeta.ru
Донскую аптеку оштрафовали за продажу лекарств по подозрительным рецептам

Донская аптека заплатит штраф за продажу лекарств по поддельным рецептам

Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал аптеку на 100 тысяч рублей из-за продажи лекарств, популярных среди наркозависимых граждан, об этом сообщили в пресс-службе донского Росздравнадзора.

На прошлой неделе стало известно, что сотрудники Росздравнадзора по Ростовской области провели проверку аптечной организации, которая отпускала медикаменты, популярные у наркозависимых дончан, по подозрительным рецептам.

Сообщается, что при близком рассмотрении у рецептов данные врача не совпадали с печатью, указывались наименования ныне не существующих больниц. Более того, благодаря одному и тому же рецепту покупатели смогли приобрести в аптеке лекарство 40 раз.

«Таким образом сотрудники аптеки продали за семь месяцев 64 тысячи упаковок лекарства, популярного у наркоманов», — сказано в сообщении.

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Сейчас арбитражный суд Ростовской области привлек аптеку к ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Аптеке предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, при этом, согласно данным Росздравнадзора, это не первый раз, когда аптеку обвиняют в подобном нарушении правил продажи рецептурных препаратов.

Ранее ростовский наркоман грабил аптеки Краснодарского края с игрушечным пистолетом.

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