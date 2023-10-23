Донскую аптеку оштрафовали за продажу лекарств по подозрительным рецептам

Сейчас арбитражный суд Ростовской области привлек аптеку к ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Аптеке предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, при этом, согласно данным Росздравнадзора, это не первый раз, когда аптеку обвиняют в подобном нарушении правил продажи рецептурных препаратов.