Дожди и холода: стала известна погода в Ростове на ноябрьские праздники

Posted 23 октября, 16:22
Published 23 октября, 16:22
Modified 23 октября, 16:24
Updated 23 октября, 16:24
Ноябрьские длинные выходные в этом году выпадают с 4 по 6 ноября. Погода в эти дни будет прохладной и пасмурной.
Так, в субботу, 4 ноября, в городе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит не больше +18 градусов, к вечеру похолодает до +9. Ветер в этот день разгонится до пяти метров в секунду.
В воскресенье дождей не будет, однако небо останется облачным. Столбики термометров опустятся до +13 градусов днем и +7 градусов вечером. Скорость ветра увеличится до семи метров в секунду.
Наконец, в понедельник, 6 октября, снова пройдет небольшой дождь. Станет еще холоднее — днем будет +12 градусов, а вечером — +5 градусов.
Ранее сообщалось, что Ростов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские праздники.