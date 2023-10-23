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Posted 23 октября, 16:22

Published 23 октября, 16:22

Modified 23 октября, 16:24

Updated 23 октября, 16:24

На длинных ноябрьских выходных в Ростове прогнозируются дожди и похолодание

Дожди и холода: стала известна погода в Ростове на ноябрьские праздники

23 октября 2023, 16:22
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
На длинных ноябрьских выходных в Ростове прогнозируются дожди и похолодание

На ноябрьских праздниках в Ростове будет пасмурно и по-зимнему холодно

На длинных ноябрьских выходных в Ростове прогнозируются дожди и похолодание сообщили синоптики.

Ноябрьские длинные выходные в этом году выпадают с 4 по 6 ноября. Погода в эти дни будет прохладной и пасмурной.

Так, в субботу, 4 ноября, в городе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит не больше +18 градусов, к вечеру похолодает до +9. Ветер в этот день разгонится до пяти метров в секунду.

В воскресенье дождей не будет, однако небо останется облачным. Столбики термометров опустятся до +13 градусов днем и +7 градусов вечером. Скорость ветра увеличится до семи метров в секунду.

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Наконец, в понедельник, 6 октября, снова пройдет небольшой дождь. Станет еще холоднее — днем будет +12 градусов, а вечером — +5 градусов.

Ранее сообщалось, что Ростов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские праздники.

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