Движение ограничат в части Ростова-на-Дону до конца года

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Причиной станут работы по ремонту дороги, которые проведут в период с 25 октября по 20 декабря. Поехать нельзя будет на участке от улицы Руставели до Димитрова.
В это же время ограничат движение и в переулке Свирский из-за аналогичных работ. Проезд перекроют от Белорусской до Вятской.
Ранее стало известно, что разворот машин в направлении «старого аэропорта» запретят в Ростове с 29 октября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Добавим, что в донском регионе изменится расписание четырех электричек с 31 октября.