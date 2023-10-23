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Движение ограничат в части Ростова-на-Дону до конца года

Движение ограничат в части Ростова-на-Дону до конца года

23 октября 2023, 09:01
Фото: 1MI
Движение ограничат в части Ростова-на-Дону до конца года

В Первомайском районе в Ростове ограничат проезд на двух улицах с 25 октября

В Ростове-на-Дону ограничат движение на участке улицы Полторацкого, сообщили в городской администрации.

Причиной станут работы по ремонту дороги, которые проведут в период с 25 октября по 20 декабря. Поехать нельзя будет на участке от улицы Руставели до Димитрова.

В это же время ограничат движение и в переулке Свирский из-за аналогичных работ. Проезд перекроют от Белорусской до Вятской.

Ранее стало известно, что разворот машин в направлении «старого аэропорта» запретят в Ростове с 29 октября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Добавим, что в донском регионе изменится расписание четырех электричек с 31 октября.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ремонт дороги#Ограничение движения#Вятская улица
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