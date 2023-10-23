Эксперт назвал способы подготовить автомобиль к эксплуатации в морозы

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По словам специалиста, с начала нужно выбрать правильный момент, когда нужно сменить летнюю резину на зимнюю. Он отметил, что делать это нужно тогда, когда среднесуточная температура опустилась ниже плюс пяти — семи градусов. Если днем еще держится высокая температура, а ночью она опускается до ноля и ниже, то шины надо менять срочно, передает NEWS.ru.
Белояров посоветовал также вовремя заменить воду для стеклоочистителя на незамерзающую жидкость, чтобы не дожидаться момента, когда на улице будет минус 10–20 градусов.
Кроме того, он посоветовал перед наступлением морозов обработать замки дверей и резиновые уплотнители жидкостью WD-40 или аналогами, чтобы ничто не примерзало. Белояров рекомендовал повторять процедуру после каждой мойки.