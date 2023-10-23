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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:43

Эксперт назвал способы подготовить автомобиль к эксплуатации в морозы

Эксперт назвал способы подготовить автомобиль к эксплуатации в морозы

23 октября 2023, 10:43
Фото: 1MI
Автомобильный инструктор и автогонщик Артем Белояров рассказал о том, как правильно подготовиться к езде за рулем в зимнее время.

По словам специалиста, с начала нужно выбрать правильный момент, когда нужно сменить летнюю резину на зимнюю. Он отметил, что делать это нужно тогда, когда среднесуточная температура опустилась ниже плюс пяти — семи градусов. Если днем еще держится высокая температура, а ночью она опускается до ноля и ниже, то шины надо менять срочно, передает NEWS.ru.

Белояров посоветовал также вовремя заменить воду для стеклоочистителя на незамерзающую жидкость, чтобы не дожидаться момента, когда на улице будет минус 10–20 градусов.

Кроме того, он посоветовал перед наступлением морозов обработать замки дверей и резиновые уплотнители жидкостью WD-40 или аналогами, чтобы ничто не примерзало. Белояров рекомендовал повторять процедуру после каждой мойки.

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