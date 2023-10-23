Эксперт назвал способы подготовить автомобиль к эксплуатации в морозы

По словам специалиста, с начала нужно выбрать правильный момент, когда нужно сменить летнюю резину на зимнюю. Он отметил, что делать это нужно тогда, когда среднесуточная температура опустилась ниже плюс пяти — семи градусов. Если днем еще держится высокая температура, а ночью она опускается до ноля и ниже, то шины надо менять срочно, передает NEWS.ru.