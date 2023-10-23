Эксперт рассказал, как отвлечь ребенка от гаджетов

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Многие дети все время заняты гаджетами. Если раньше встречалась больше компьютерная зависимость, то с появлением смартфонов все стало еще сложнее. Когда взрослый что-то рассказывает ребенку, то тот прислушивается, но на самом деле его весь интерес уходит в мобильный телефон. Он смотрит ленту соцсетей, игры или видео. В целом дети как будто повторяют поведение многих взрослых.
Психолог рассказала, что подобное можно приравнять к признаками незрелости детей и такое бывает всегда. Просто с развитием технологий это стало более очевидно. Раньше ребенок мог мечтать глядя в окно и болтать с соседом, а сейчас он может ставить лайки или переписываться — все с этим же соседом.
Что же делать? С одной стороны, нельзя отказываться от смартфонов и соцсетей — взрослые их используют, и дети тоже захотят. Но с другой стороны, нельзя пренебрегать безопасностью детей в интернете. Поэтому вот несколько советов, которые помогут ограничить время, проведенное ребенком с гаджетами (без скандалов и отрезания проводов).
Если есть привычка читать новости или смотреть фильмы во время завтрака или ужина, то пора с этим покончить.
Дома считается, что это нормально сидеть за столом и заниматься своими делами, окунувшись в соцсети или видео. По словам психолога, нужно понять ценность настоящего общения. Поэтому следует ввести правила этикета в семье и оговаривать моменты, когда все убирают гаджеты и общаются между собой. В первую очередь, это должно касаться приемов пищи.
Нужно научить ребенка ограничивать использование гаджетов во время занятий. Так же, как мы сами не говорим по телефону по личным вопросам на работе и не используем компьютер для развлечения, ребенок тоже должен понять, что нельзя играть или болтать, когда он занят. Если ребенку сейчас не нужна электронная энциклопедия или он не ищет информацию для учебы, то компьютер нужно выключить, а смартфон положить в ящик стола.
Стоит ограничивать использование гаджетов не по времени, а по ситуации — когда спишь, ешь или занят делом.
Мы сами, когда-то делали уроки под музыку или радио, уточняет эксперт. Но это одно дело — музыка, и совсем другое дело — постоянные разговоры по мелочам, которые могут растянуться на длительное время.
Голубое свечение экрана и электромагнитное излучение мешают нормальной работе гормона мелатонина, который отвечает за глубокий сон.
Для плавного перехода ко сну лучше всего взять в руки книгу. Она гораздо более мягко воздействует на глаза и не перегружает нервную систему, чем видео или переписка.
Это правило относится ко всей семье, включая взрослых. Ноутбуки и другие гаджеты нужно выключать хотя бы за полчаса до сна. Зато книгу можно читать вслух всем вместе, что станет приятным времяпровождением для всей семьи.
Почему дети предпочитают онлайн мир? Потому что там они находят больше интересного, чем в реальной жизни. Чтобы предотвратить такую ситуацию, нужно разнообразить их повседневность и сделать ее более привлекательной.
Детям нужно больше общаться с другими детьми и иметь возможность пообщаться неформально. Родители часто заполняют расписание ребенка различными уроками, спортом и занятиями, чтобы оставалось меньше времени на компьютер. Но такое общение на переменах в школе не может заменить совместных игр и прогулок. А дети отчаянно нуждаются в этом, но у них просто нет времени — или графики друзей не совпадают. К тому же, им не хватает пространства, где они могли бы играть и фантазировать.
Нельзя ждать ближайшего дня рождения, чтобы организовать детям прогулку с друзьями в парк или другое место. Сами они скорее всего не организуют такое, им проще общаться в социальных сетях. Поэтому родители должны взять инициативу в свои руки и создать для детей возможность провести время с друзьями вне дома. Это принесет им огромное удовольствие и позволит насытить их потребность в общении.