Эксперт рассказал, как отвлечь ребенка от гаджетов

Почему дети предпочитают онлайн мир? Потому что там они находят больше интересного, чем в реальной жизни. Чтобы предотвратить такую ситуацию, нужно разнообразить их повседневность и сделать ее более привлекательной.



Детям нужно больше общаться с другими детьми и иметь возможность пообщаться неформально. Родители часто заполняют расписание ребенка различными уроками, спортом и занятиями, чтобы оставалось меньше времени на компьютер. Но такое общение на переменах в школе не может заменить совместных игр и прогулок. А дети отчаянно нуждаются в этом, но у них просто нет времени — или графики друзей не совпадают. К тому же, им не хватает пространства, где они могли бы играть и фантазировать.



Нельзя ждать ближайшего дня рождения, чтобы организовать детям прогулку с друзьями в парк или другое место. Сами они скорее всего не организуют такое, им проще общаться в социальных сетях. Поэтому родители должны взять инициативу в свои руки и создать для детей возможность провести время с друзьями вне дома. Это принесет им огромное удовольствие и позволит насытить их потребность в общении.