Губернатор Голубев рассказал о работе ПВО во время атаки на Ростов

«Дальнобойная система ПВО, находящаяся в Ростовской области, выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению воздушных целей — немедленно по их обнаружению. Цели могут быть обнаружены в любой момент. Работа может быть продолжена», — заключил губернатор.