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Posted 23 октября, 12:48

Published 23 октября, 12:48

Modified 23 октября, 12:50

Updated 23 октября, 12:50

Голубев рассказал о жертвах и разрушениях после работы ПВО в Ростове

Губернатор Голубев рассказал о работе ПВО во время атаки на Ростов

23 октября 2023, 12:48
Фото: mil.ru
Голубев рассказал о жертвах и разрушениях после работы ПВО в Ростове
Система ПВО сработала сегодня по воздушным целям, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Жители Ростова сообщили о взрыве в небе над городом около 15.00. Позже выяснилось, что причиной мощного хлопка стала работа системы ПВО — она уничтожила воздушную цель.

Губернатор Василий Голубев призвал местных жителей сохранять спокойствие. Он также заверил, что жертв и разрушений в результате инцидента нет.

Жители Северного в Ростове сообщили о мощных взрывах 23 октября
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«Дальнобойная система ПВО, находящаяся в Ростовской области, выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению воздушных целей — немедленно по их обнаружению. Цели могут быть обнаружены в любой момент. Работа может быть продолжена», — заключил губернатор.

Ранее ростовчане сообщали, что взрыв от работы ПВО был таким мощным, что у них тряслись окна, а также срабатывала сигнализация у авто.

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