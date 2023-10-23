Губернатор Голубев рассказал о работе ПВО во время атаки на Ростов

Posted 23 октября, 12:48
Published 23 октября, 12:48
Modified 23 октября, 12:50
Updated 23 октября, 12:50
Жители Ростова сообщили о взрыве в небе над городом около 15.00. Позже выяснилось, что причиной мощного хлопка стала работа системы ПВО — она уничтожила воздушную цель.
Губернатор Василий Голубев призвал местных жителей сохранять спокойствие. Он также заверил, что жертв и разрушений в результате инцидента нет.
«Дальнобойная система ПВО, находящаяся в Ростовской области, выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению воздушных целей — немедленно по их обнаружению. Цели могут быть обнаружены в любой момент. Работа может быть продолжена», — заключил губернатор.
Ранее ростовчане сообщали, что взрыв от работы ПВО был таким мощным, что у них тряслись окна, а также срабатывала сигнализация у авто.