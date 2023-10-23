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Posted 23 октября, 12:36

Published 23 октября, 12:36

Modified 23 октября, 12:38

Updated 23 октября, 12:38

Губернатор Ростовской области заявил, что система ПВО может найти цель в любой момент

Губернатор Ростовской области заявил, что система ПВО может найти цель в любой момент

23 октября 2023, 12:36
Фото: mil.ru
Губернатор Ростовской области заявил, что система ПВО может найти цель в любой момент

Голубев заявил, что система ПВО на Дону может сработать в любой момент

В Ростовской области система ПВО может обнаружить цели в любой момент, сообщил губернатор Василий Голубев.

В понедельник, 23 октября, местные жители услышали в небе громкий звук, напоминающий взрыв. Губернатор сообщил, что сработали подразделения противовоздушной обороны, которые среагировали на воздушные цели.

Глава региона призвал всех сохранять спокойствие. Известно, что никаких разрушений нет, медицинская помощь никому не потребовалась.

В Ростовской области сработала система ПВО по воздушным целям
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«Дальнобойная система ПВО выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению обнаруженных воздушных целей. Цели могут быть обнаружены в любой момент, работа может быть продолжена», — объяснил Василий Голубев.

Добавим, что ранее система ПВО сработала 19 октября. О том, как это было, читайте в материале RostovGazeta.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Взрыв#Губернатор#Цели#Противовоздушная оборона
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