Как оргазм влияет на женскую самооценку

«Когда женщина, которая наслаждается сексом, остается без сексуального партнера, ей приходится „справляться своими руками“. Из-за этого она часто страдает. Когда же девушка встречает своего партнера и получает то, о чем мечтала, она становится более успешной и продуктивной», — заявил эксперт.