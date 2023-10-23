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Posted 23 октября, 17:59

Published 23 октября, 17:59

Modified 23 октября, 18:01

Updated 23 октября, 18:01

Как оргазм влияет на женскую самооценку

Как оргазм влияет на женскую самооценку

23 октября 2023, 17:59
Фото: Midjourney
Оргазм влияет на иммунитет и способствует укреплению здоровья, особенно у мужчин, а также повышает эмоциональное благополучие и успешность обоих полов.

Секс — важная часть жизни каждого взрослого человека. Регулярные половые акты с оргазмом помогают улучшить настроение и благотворно влияют на здоровье. Однако мало кто знает, что яркие ощущения при оргазме помогают нашему организму защититься от внешних воздействий.

Оказывается, что оргазм может повысить иммунитет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Эту информацию поделился доктор Нестерович, специалист по предупредительной медицине и антивозрастной медицине.

Согласно его словам, люди часто занимаются сексом не только для зачатия и размножения, но и ради ощущения оргазма.

«Оргазм приносит удовольствие и мужчине, и женщине. Бывают случаи, когда половой акт становится неприятным для одного из партнеров, поэтому мужчина или женщина начинают избегать секса именно из-за отсутствия оргазма», — сказал Нестерович в интервью с корреспондентом онлайн-издания «Подмосковье сегодня».

Медик отметил, что оргазм у мужчин и женщин имеет свои особенности.

«Мужчина на пике сексуальной активности получает не только физическое удовольствие, но и интеллектуальную энергию. Другими словами, оргазм реально влияет на достижения мужчины и его иммунитет. Кроме того, половые отношения также влияют на иммунную систему как мужчин, так и женщин», — пояснил собеседник издания.

Также доктор добавил, что близость и оргазм способствуют успеху и у представителей обоих полов.

«Когда женщина, которая наслаждается сексом, остается без сексуального партнера, ей приходится „справляться своими руками“. Из-за этого она часто страдает. Когда же девушка встречает своего партнера и получает то, о чем мечтала, она становится более успешной и продуктивной», — заявил эксперт.

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