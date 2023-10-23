Кег из-под пива убил жителя Ростовской области

Posted 23 октября, 15:53
Published 23 октября, 15:53
Modified 23 октября, 15:55
Updated 23 октября, 15:55
Трагическое происшествие произошло сегодня утром в Шахтах Ростовской области. В одном из домов взорвался кег из-под пива. Взрыв был настолько мощным, что осколки разлетелись по всей комнате. Один из них попал в артерию находившегося там 55-летнего мужчины. Он скончался позже от кровопотери.
Подробностей инцидента от Следкома и полиции пока не поступало. Почему взорвалась кега, неизвестно.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее в Ростовской области арендатор убил хозяйку дома из-за бардака.