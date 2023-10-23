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Posted 23 октября, 15:53

Published 23 октября, 15:53

Modified 23 октября, 15:55

Updated 23 октября, 15:55

Кег из-под пива убил жителя Ростовской области

Кег из-под пива убил жителя Ростовской области

23 октября 2023, 15:53
Фото: flickr.com/rebcal/cc by 2.0
Кег из-под пива убил жителя Ростовской области
Житель Шахт Ростовской области погиб в результате взрыва кега из-под пива, пишет местное СМИ «КВУ».

Трагическое происшествие произошло сегодня утром в Шахтах Ростовской области. В одном из домов взорвался кег из-под пива. Взрыв был настолько мощным, что осколки разлетелись по всей комнате. Один из них попал в артерию находившегося там 55-летнего мужчины. Он скончался позже от кровопотери.

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Подробностей инцидента от Следкома и полиции пока не поступало. Почему взорвалась кега, неизвестно.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее в Ростовской области арендатор убил хозяйку дома из-за бардака.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#18+#RostovGazeta#Происшествия
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